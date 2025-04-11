Hoshi認為在SEVENTEEN小分隊活動時感覺「更舒服」，鄭容和聽完超害怕~慌張看向工作人員求助！

Hoshi 二選一：「SEVENTEEN大型團」VS「兩人小分隊」更喜歡哪種活動方式？？答案太真實讓前輩鄭容和好害怕～。XDDD

Hoshi 出演 CNBLUE 鄭容和主持的網路節目《鄭容和的LP Room》，對於大型團活動，鄭容和忍不住感嘆：「有一件我覺得很神奇的事情，成員們10年來一個都沒落下（離開），以完整體活動到現在，這件事情真的很厲害。」



Hoshi：「應該是各自都有各自的原因，才留下來的。」冷靜理性的回答，讓鄭容和瞬間呆住。



鄭容和：「是啊，各種因素，你們又很合拍～公演也很好～粉絲們也很好～，所以說才能夠一直這樣走下去。」試圖用美麗的話術包裝這個答案。

接著鄭容和又問：「是否有想過會以5~6人組合出道呢？當然！SEVENTEEN永遠是13人嘛～。」



Hoshi：「啊...小分隊活動的時候感覺更明顯了！非常舒服～。」

鄭容和：「啊...？？？是我意料之外地回應啊。」默默地環顧四周，眼神慌張彷彿在向工作人員求助！

Hoshi：「（小分隊時）參加音樂節目後又去（大型團隊）練習，人實在太多了！精神也很混亂，吵吵鬧鬧的。然後又去音樂節目，因為（小分隊）只有兩個人活動，感覺很安靜又舒服。」



接著又補充道：「特別是因為做妝造時，平常因為人多要花3~4個小時，但只有兩人時，很快速地完成就可以上舞台了。」真實的反應讓人看了忍不住爆笑，綜藝感十足的Hoshi發言，中間更爆料因為人多，連打招呼有時候都有人偷懶：「13人真的很辛苦。」過程也讓前輩鄭容和的訪問狂冒冷汗。

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