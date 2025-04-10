Sean真的建成韓國第一家漸凍人療養院，內部設施首次公開！朴寶劍參加開幕典禮大呼感動

韓國歌手Sean在2009年結識患有漸凍症的前籃球員朴勝一，決定建設一座專為漸凍症患者服務的療養醫院。 16年來，Sean通過「冰桶挑戰」、慈善長跑等活動為這一目標積極奔走，終於在去年底醫院竣工，近日首次公開內部環境和設施，獲得眾多網友稱讚。

運動員兼教練朴勝一曾為釜山起亞籃球隊（現蔚山現代摩比斯太陽神）效力，2002年發現罹患漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS），產生了為病友們建設療病院的夢想，為此在2011年與Sean一起創立「勝一希望財團」。



Sean為建設醫院做了很多努力，例如2014年發起冰桶挑戰、組織藝人跑步募捐等等。 在他的宣傳帶動下，共有超過35萬人參與捐款，其中Sean的跑步團隊、妻子鄭惠英、藝人G-Dragon（權志龍）、朴勝一等各捐獻1億韓元，Sean本人更豪捐6億，總捐款額達到118億8千萬。 加上政府補貼120億，終於建成來韓國乃至全世界第一家專為漸凍人提供優質護理的「勝一希望療養院」。





療養院包含地下2層和地上4層，共有76個病床，總面積達到5000㎡，去年底竣工後於今年3月31日舉辦開幕儀式，一直熱心參與宣傳的朴寶劍、崔始源、陳善奎等藝人都有到場祝賀。 Sean在YouTube頻道首次公開醫院內部：地板全部鋪設地暖，病人可用眼睛調節燈光亮度、藉助自動化儀器完成排便和清潔活動，還有可供病人躺臥沐浴的寬敞浴室，可享受文化休閒活動的禮堂，以及能容納全家人探望的休息空間。









朴寶劍兩次參與冰桶挑戰、多次參加志願活動，看到療養院終於開幕忍不住一陣感動鼻酸。 Sean指給他看捐款名單裡「3千萬元以上」一欄，裡面就有朴寶劍粉絲會貢獻的一份力量。



Sean在開幕儀式的發言也令人感動。 Sean在小女兒四五歲的時候介紹她認識朴勝一，女兒悄悄問這位朋友為何生病，Sean說：「他的病痛是為了給其他生病的朋友帶去希望，我們一起來書寫希望吧。」Sean感謝在座各位一起讓這一希望變成現實，台下多人不禁落淚。



韓網友紛紛稱讚Sean的善舉：「真的很了不起、很帥氣」「終於變為現實了」「照顧漸凍人家屬時想到的所有需求，都在這間療養院實現了」「當年冰桶挑戰時我還持懷疑態度，現在看來，世界就是由這樣的人建設的」。



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