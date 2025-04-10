Sean真的建成韩国第一家渐冻人疗养院，内部设施首次公开！朴宝剑参加开幕典礼大呼感动

韩国歌手Sean在2009年结识患有渐冻症的前篮球员朴胜一，决定建设一座专为渐冻症患者服务的疗养医院。 16年来，Sean通过「冰桶挑战」、慈善长跑等活动为这一目标积极奔走，终於在去年底医院竣工，近日首次公开内部环境和设施，获得众多网友称赞。

运动员兼教练朴胜一曾为釜山起亚篮球队（现蔚山现代摩比斯太阳神）效力，2002年发现罹患渐冻症（肌萎缩性脊髓侧索硬化症，ALS），产生了为病友们建设疗病院的梦想，为此在2011年与Sean一起创立「胜一希望财团」。



Sean为建设医院做了很多努力，例如2014年发起冰桶挑战、组织艺人跑步募捐等等。 在他的宣传带动下，共有超过35万人参与捐款，其中Sean的跑步团队、妻子郑惠英、艺人G-Dragon（权志龙）、朴胜一等各捐献1亿韩元，Sean本人更豪捐6亿，总捐款额达到118亿8千万。 加上政府补贴120亿，终於建成来韩国乃至全世界第一家专为渐冻人提供优质护理的「胜一希望疗养院」。





疗养院包含地下2层和地上4层，共有76个病床，总面积达到5000㎡，去年底竣工后於今年3月31日举办开幕仪式，一直热心参与宣传的朴宝剑、崔始源、陈善奎等艺人都有到场祝贺。 Sean在YouTube频道首次公开医院内部：地板全部铺设地暖，病人可用眼睛调节灯光亮度、藉助自动化仪器完成排便和清洁活动，还有可供病人躺卧沐浴的宽敞浴室，可享受文化休闲活动的礼堂，以及能容纳全家人探望的休息空间。









朴宝剑两次参与冰桶挑战、多次参加志愿活动，看到疗养院终於开幕忍不住一阵感动鼻酸。 Sean指给他看捐款名单里「3千万元以上」一栏，里面就有朴宝剑粉丝会贡献的一份力量。



Sean在开幕仪式的发言也令人感动。 Sean在小女儿四五岁的时候介绍她认识朴胜一，女儿悄悄问这位朋友为何生病，Sean说：「他的病痛是为了给其他生病的朋友带去希望，我们一起来书写希望吧。」Sean感谢在座各位一起让这一希望变成现实，台下多人不禁落泪。



韩网友纷纷称赞Sean的善举：「真的很了不起、很帅气」「终於变为现实了」「照顾渐冻人家属时想到的所有需求，都在这间疗养院实现了」「当年冰桶挑战时我还持怀疑态度，现在看来，世界就是由这样的人建设的」。



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