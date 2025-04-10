柳演錫洗脫逃稅質疑！「重複課稅」主張獲認可，追繳金70億→30億

柳演錫日前被懷疑逃稅70億韓元、刷新曆代最高紀錄，所屬社解釋稱課稅機關對稅法的理解存在分歧、實際追繳額應為30億左右，今日宣佈相關主張已獲得認可，並已全額繳清稅款。

柳演錫所屬經紀公司King Kong by Starship於10日宣佈已通過課稅前適法性審查，被承認存在重複課稅情形，因此重新計算稅額：「扣除已繳納的法人稅與附加稅等，柳演錫實際繳納的稅金約為30億韓元，目前已全數繳清。」



King Kong by Starship說明道，柳演錫自2015年起致力於YouTube內容的開發與製作，並設立法人公司從事附加業務及餐飲業，作為其演藝活動的延伸。 本次稅款爭議，源於稅務機關將這部份視為個人綜合所得稅的課稅對象，而非法人稅。

所屬社強調：「此次課稅並非出於逃稅或隱匿所得的目的，而是因對稅法解釋及適用存在意見分歧。」並表示柳演錫作為國民一員，將嚴格遵守法律與程序，盡全力履行責任。



此前，國稅廳對柳演錫進行高強度稅務調查後，曾於上月通知將對其課徵約70億韓元的稅金，金額甚至遠高於最近被追徵60億韓元稅金的李荷妮。

但柳演錫對此結果提出異議，並於今年1月申請了課稅前適法性審查，這是納稅人對課稅機關的處置提出異議的程序。

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