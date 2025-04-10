【韓網熱門】BLACKPINK 男星雜誌性感寫真大放出！引爆網友熱議：有人只是為了罵她吧
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【韓網熱門】BLACKPINK 男星雜誌性感寫真大放出！引爆網友熱議：有人只是為了罵她吧

明星   2025年4月10日   星期四07:56   Tracy  

（封面圖源：《HOMME girls》截圖）

BLACKPINK成員Jennie為雜誌《HOMME girls》拍攝了一組破格寫真。

公開的照片中，Jennie以各種白色、黑色LOOK亮相，僅以小型裝飾品遮住重點部位，裸露上半身，大膽展現性感姿態。
（圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖）
（圖源：《HOMME girls》截圖） （圖源：《HOMME girls》截圖）（圖源：《HOMME girls》截圖）

韓國網友評論：
1. 我很喜歡Jennie，但看到她露了這麽多次，覺得有些可惜
2. 雜誌的受眾群是外國人
3. 可是露了也沒有很美啊
4. 雖然寫真確實拍地不好看，但是留言也太陰陽怪氣了吧
5. 我不懂為什麼說不舒服的暴露穿著不好會被說是無理批評，本來就是因為覺得不好才說不好的吧。 無理批評（억까）不就是毫無理由地批評才叫無理批評嗎...... 這也不是第一次了
6. 一想到喜歡BLACKPINK的我女兒會看到，就覺得不舒服
7. 我覺得還滿好看的，也很率性
8. Jennie在個人專輯的造型上也展現了多樣性，而且從以前開始，只要是Jennie穿的衣服、鞋子、包包，甚至連上脫口秀時的分層剪裁（layered cut）都會引發話題。 結果那些人只在她穿得稍微有點露時才跑來留言罵人，卻總是硬要說這就是Jennie的獨特美，強行套上那種說法。 真的一點都沒變，跟以前那種無理攻擊其他女偶像的時代一模一樣
9. 我是因為雜誌名太矛盾才進來，沒想到留言更矛盾，homme（男子）怎麼能和girl（女孩）放在一起
10. 很帥啊，為什麼大家都罵她？ 她又不是只拍過1、2次寫真
11. 這都能算裸露？？ 很普通啊，在很多寫真裡都能看到的造型
12. 其實我覺得她不適合這個風格
13. 她本人喜歡就行啊，你覺得不合適，你可以不看
14. 她自己喜歡就行，而且她現在也不算愛豆了吧
15. 即使不喜歡，罵她有什麼用？ 只會讓藝人的精神狀態越來越差
16. 我始終無法相信女愛豆會拍這種寫真
17. 我知道有人喜歡，也有人不喜歡，但不要隨意評價外貌啊
18. 我很喜歡，她的表情太絕了
19. Jennie的臉像小貓一樣可愛，身材也就是那種像小女孩的身材，但在美國卻給人一種Hot Girl的感覺，真的覺得很神奇......
20. 因為她看起來太年輕了，所以看了會讓人感到有點不舒服

原文：https://theqoo.net/square/3687959287

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