【韓網熱門】BLACKPINK 男星雜誌性感寫真大放出！引爆網友熱議：有人只是為了罵她吧

BLACKPINK成員Jennie為雜誌《HOMME girls》拍攝了一組破格寫真。

公開的照片中，Jennie以各種白色、黑色LOOK亮相，僅以小型裝飾品遮住重點部位，裸露上半身，大膽展現性感姿態。





韓國網友評論：

1. 我很喜歡Jennie，但看到她露了這麽多次，覺得有些可惜

2. 雜誌的受眾群是外國人

3. 可是露了也沒有很美啊

4. 雖然寫真確實拍地不好看，但是留言也太陰陽怪氣了吧

5. 我不懂為什麼說不舒服的暴露穿著不好會被說是無理批評，本來就是因為覺得不好才說不好的吧。 無理批評（억까）不就是毫無理由地批評才叫無理批評嗎...... 這也不是第一次了

6. 一想到喜歡BLACKPINK的我女兒會看到，就覺得不舒服

7. 我覺得還滿好看的，也很率性

8. Jennie在個人專輯的造型上也展現了多樣性，而且從以前開始，只要是Jennie穿的衣服、鞋子、包包，甚至連上脫口秀時的分層剪裁（layered cut）都會引發話題。 結果那些人只在她穿得稍微有點露時才跑來留言罵人，卻總是硬要說這就是Jennie的獨特美，強行套上那種說法。 真的一點都沒變，跟以前那種無理攻擊其他女偶像的時代一模一樣

9. 我是因為雜誌名太矛盾才進來，沒想到留言更矛盾，homme（男子）怎麼能和girl（女孩）放在一起

10. 很帥啊，為什麼大家都罵她？ 她又不是只拍過1、2次寫真

11. 這都能算裸露？？ 很普通啊，在很多寫真裡都能看到的造型

12. 其實我覺得她不適合這個風格

13. 她本人喜歡就行啊，你覺得不合適，你可以不看

14. 她自己喜歡就行，而且她現在也不算愛豆了吧

15. 即使不喜歡，罵她有什麼用？ 只會讓藝人的精神狀態越來越差

16. 我始終無法相信女愛豆會拍這種寫真

17. 我知道有人喜歡，也有人不喜歡，但不要隨意評價外貌啊

18. 我很喜歡，她的表情太絕了

19. Jennie的臉像小貓一樣可愛，身材也就是那種像小女孩的身材，但在美國卻給人一種Hot Girl的感覺，真的覺得很神奇......

20. 因為她看起來太年輕了，所以看了會讓人感到有點不舒服

原文：https://theqoo.net/square/3687959287

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