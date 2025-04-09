李帝勳《協商的技術》僵硬比愛心，實際卻是「比心魔人」！劉在錫&張度練都受不了XD

各位不曉得還記不記得《協商的技術》第5集一個場景，日本演員櫻庭奈奈美（現藝名「宮內瞳」）扮演SHIMIZ齒輪銷售組忙內「廣瀨晴香」，帶M&A組尹洙諾（李帝勳 飾）、吳順英（金大明 飾）等人觀光望富士山，主動替M&A組拍照一幕？

回顧當時情節，吳順英主動請M&A組大家比愛心，尹洙諾和郭敏貞（安賢好 飾）依舊不苟言笑，只有吳順英和崔振秀（車康潤 飾）笑著比心，形成趣味反差。看到這裡，熟悉李帝勳的觀眾們是不是很想問……「導演是故意的嗎？」



為什麼這麼說？因為李帝勳本人「超愛比愛心」！簡直是比愛心魔人，在韓國被冠上「愛心中毒者」稱號啊！李帝勳無論出席何種場合總是愛心大放送，還會接連比不同款式的心對鏡頭wink（眨眼）放電，劉在錫和張度練都曾「受不了他」！李帝勳上《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）就被曝光拍戲一喊卡就愛比心，劉在錫一開始還覺得很有趣更一起比，後面就忍不住制止XDD。



而李帝勳在張度練節目《Salon Drip 2》被問到為何那麼愛比心，他說人要多表達愛意，所以「本能上就愛比心」，甚至說「出生就會比心」，張度練一聽就知道他在胡說八道喊「騙人」，然後就被李帝勳積極的wink比愛心嚇跑了XDD。



李帝勳在《協商的技術》前期宣傳上了雜誌韓國《Harper's BAZAAR》專訪，被要求做五種愛心時，首度讓他遲疑了，他表示自己最多只有三種，要金大明和他一起比。下秒面對鏡頭，他馬上擺出經典表情比愛心，也成功和金大明完成第四、第五種愛心。



《協商的技術》裡李帝勳演的「白蛇」尹洙諾總是冷靜、少有情緒波動，私下卻完全不是那樣的人呢！也是非常有趣的反差啊！花絮就能看到李帝勳在拍照戲開拍前就已忍不住比心了XDD，安賢好也在旁比Ya。李帝勳自己也收藏了好幾張比心的場邊照！



▼最後附上李帝勳出席活動必比心的照片與影片，資料顯示李帝勳至少2017年就很愛比心！



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