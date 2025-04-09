這是他們第七次合作！「鐵三角」申東燁、秀智、朴寶劍確定擔任《第61屆百想藝術大賞》主持人！

《第61屆百想藝術大賞》將於5月5日隆重舉行，今年一樣由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人，這更是他們三人第七次一起主持《百想藝術大賞》。

這是申東燁第11次擔任《百想藝術大賞》的主持人，今年還被提名爲放送部門男子綜藝賞候補，意義更加重大。 繼第30屆、第50屆獲獎後，是否會在今年拿下第三個獎盃，備受關注！

秀智從2016年開始，10年間一直與《百想藝術大賞》合作，讓人期待她流暢的主持和每年都引起話題的禮服！而今年是朴寶劍第7次擔任《百想藝術大賞》主持人，在幸運的第7年，朴寶劍通過 Netflix《苦盡柑來遇見你》獲得放送部門男子最優秀演技賞提名，作爲MC兼候補出席的他會是什麼樣子？備受矚目。



而《百想藝術大賞》是韓國代表性綜合藝術獎項，與韓國電影青龍獎和韓國電影大鐘賞並稱韓國三大影視獎。《百想藝術大賞》對戲劇類作品的評審範圍不限於無線台台（SBS、MBC、KBS），還包括 tvN 和 JTBC 等有線台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 線上串流平台的作品，日前「放送部門」入圍名單一公開，也讓不少網友直呼競爭超激烈！



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