这是他们第七次合作！「铁三角」申东烨、秀智、朴宝剑确定担任《第61届百想艺术大赏》主持人！

《第61届百想艺术大赏》将於5月5日隆重举行，今年一样由申东烨、秀智、朴宝剑担任主持人，这更是他们三人第七次一起主持《百想艺术大赏》。

这是申东烨第11次担任《百想艺术大赏》的主持人，今年还被提名爲放送部门男子综艺赏候补，意义更加重大。 继第30届、第50届获奖后，是否会在今年拿下第三个奖杯，备受关注！

秀智从2016年开始，10年间一直与《百想艺术大赏》合作，让人期待她流畅的主持和每年都引起话题的礼服！而今年是朴宝剑第7次担任《百想艺术大赏》主持人，在幸运的第7年，朴宝剑通过 Netflix《苦尽柑来遇见你》获得放送部门男子最优秀演技赏提名，作爲MC兼候补出席的他会是什么样子？备受瞩目。



而《百想艺术大赏》是韩国代表性综合艺术奖项，与韩国电影青龙奖和韩国电影大钟赏并称韩国三大影视奖。《百想艺术大赏》对戏剧类作品的评审范围不限於无线台台（SBS、MBC、KBS），还包括 tvN 和 JTBC 等有线台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 线上串流平台的作品，日前「放送部门」入围名单一公开，也让不少网友直呼竞争超激烈！



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