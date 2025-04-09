繼《苦盡柑來遇見你》文素利之後！「金明爸爸」朴海俊也將出演《劉QUIZ》，節目在16日播出！

今日（9）據韓媒報導，朴海俊（朴解浚）今日參與劉在錫、曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目錄製。

隨後，tvN也證實這消息，並表示朴海俊出演的《劉QUIZ》預計在16日播出。在朴海俊之前，飾演中年愛純的演員文素利也出演《劉QUIZ》，成爲話題。



朴海俊最近在 Netflix《苦盡柑來遇見你》中飾演任何人都誠實、憨直又可靠的丈夫兼父親「梁寬植」一角，受到觀眾們的喜愛。通過這部作品，繼留下「陷入愛情不是罪」經典台詞的《夫妻的世界》李泰伍之後，又增加了新的人生角色。



而《苦盡柑來遇見你》劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純和寬植一生的故事。第一幕公開的同時，就登上「大韓民國TOP 10」系列部門的第一位。第四幕公開後，以 6,000,000 收視率（收視時間除以作品的總播放時間）位居全球 TOP 10 系列（非英語）部門第3位，完美落下帷幕。不僅在韓國，在玻利維亞、智利、摩洛哥、菲律賓、馬來西亞等39個國家也登上了 TOP 10 的榜單，完美落下帷幕。



另外，朴海俊和姜河那、柳海真主演的新電影《野黨》（야당）將在16日上映，是一部犯罪動作片，講述設計大韓民國毒品世界的在掮客、想要爬到更高處的檢察官、將一切押在掃蕩毒品犯罪上的刑警，懷著不同的目的交織在一起的故事。



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