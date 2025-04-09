【韩网热门】朴娜勑55亿家中失窃，疑熟人作案...「未发现外部入侵痕迹」

负责调查朴娜勑失窃事件的警方认为，很可能是内部人所为。

朴娜勑本月7日发现贵重物品遗失，并於次日（8日）向警方报案。 遗失物包括贵金属等高价物品，损失金额预计高达数千万韩元，但由於具体的失窃时间和规模尚难以确定，将在警方调查后揭晓。

据悉，警方接到朴娜莱方面的报案后正在调查此案，由於未发现外部入侵的痕迹，因此警方推测可能是「内部作案」，并正加紧展开调查。



韩国网友评论：

1. 如果真是认识的人拿走的，那也太可怕...

2. 金钱损失是一方面，精神上的打击一定很大...

3. 朴娜勑很喜欢跟人交往、对朋友都很好，经常请朋友来家里吃饭过夜，遭到背叛该有多难过、多受伤啊...

4. 无法确定失窃时间的话真的很难找到犯人ᅲ

5. 朴娜勑家经常有拍摄工作吧？ 不仅很难抓住犯人，还会失去对人的信任...

6. 拍摄工作人员、朋友，还有工作忙碌时委托打扫房屋的企业，范围太广了...

7. 有些人是为了赚钱才这么做，其实也有不少人有偷窃癖

8. 这么晚才发现，应该真的是熟人作案... 对方很清楚她的生活模式、贵重物品放在哪、平时如何管理...朴娜勑很喜欢邀请朋友来家里玩，以后也许不能再这样了...

9. Super Junior有段时间也发现宿舍里的东西总是失踪，后来发现是经纪人偷走的...

10. 歌手金完宣家里也遭过小偷，当时她很珍惜的一条项炼被盗了，感叹说倒不如拿走耳环还好些。 结果后来发现，项链被放了回来，而耳环消失了...

11. 其实不少艺人都有贵重物品被盗的经历... 有位认识的艺人曾经丢失一枚价值3千万的戒指，后来找到了，是被打扫宿舍的人拿走的... 还有听来的一个案例，有位艺人的项炼不见了，项炼原本放在外人无法进入的空间，所以很确定是熟人盗窃，但没有报警。 因为是艺人，事情传出去也没什么好处，所以都选择低调处理了

12. 有的网红给衣帽间装了电子锁。如果家中经常有人进出，不管是保险箱还是电子门锁，装一下会比较安心

13. 标题为什么强调房子的价格而不是失窃的损失

14. 看来是认识的人偷走的，发新闻报导可能是在给对方机会，请他主动自首

出处：https://theqoo.net/hot/3686920181

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