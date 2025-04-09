韩剧复仇女神回来罗！朴敏英公开大胆粉色精灵造型，新作化身「天才诈欺师」梦幻美貌掳获人心

《和我老公结婚吧》人气演员朴敏英以魅惑的外貌与「新角色」回归消息同时公开，令粉丝们期待感倍增。PS：新剧《信用诈欺师KR》（另译：行骗天下KR）

8日，朴敏英在个人Instagram上写道：「《信用诈欺师KR》要来啦，coming soon」，并公开了多张照片。照片中的她宛如奇幻作品中的主角一般，散发著梦幻氛围，令人目光无法移开。



她穿著华丽亮片图示与透肤蕾丝细节结合而成的亮丽洋装，极大化了她独有的优雅与清新魅力。粉红波浪长发更添可爱感，随意披在肩上的奶油色宽松外套为整体造型增添了一抹稳定时尚感。再搭配精致的珠宝点缀，整体造型完成度更上一层楼。





此次朴敏英的造型融合高级感与浪漫氛围，「粉红女神」的形容不胫而走，视觉效果可说是无懈可击。尤其透肤与亮片的组合，以及发色的协调搭配，更加突显她无可取代的女神气质。

这次贴文同时也是她确定出演的新剧《信用诈欺师KR》的宣传预告，令粉丝们的期待值飙升。该剧改编自2018年在日本播出的热门电视剧《信用诈欺师JP》，讲述三位性格迥异的诈欺高手，运用天马行空的手段，对满怀贪婪与欲望的人们进行诈骗的故事。

补充：《信用诈欺师JP》中长泽雅美饰演的达子，是一位天才诈欺师，背景相当神秘，团队中的领袖 ，拥有绝佳的集中力，不管是多困难的专业知识，都能在短时间精通，个性天然又很爱撒娇。



究竟朴敏英在《信用诈欺师KR》中会展现出什么样的魅力和人物设定来引领剧情，真的是让人太好奇啦～～～。

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