新剧推荐！血腥拼图×人性修罗场！《恶缘》朴海秀、申敏儿、李光洙等6大戏骨飙戏：反转到停不下来！

Netflix原创韩剧《恶缘》掀起全球追凶风暴！这部改编自19禁网漫《孽缘》的犯罪惊悚剧，自4月4日上线后火速攻占FlixPatrol榜单，截至7日已空降全球电视剧榜第4位，更在韩国、印尼、马来西亚等7国登顶，将之前的热门剧《苦尽柑来遇见你》拉下人气王座，取而代之，展现亚洲观众对暗黑叙事的狂热追捧。

该剧由《检察官外传》、《毒枭圣徒》黄金班底打造，李日炯导演执掌6集紧凑篇章。 故事以六名被「恶缘」枷锁禁锢的男女展开：朴海秀饰演目睹神秘车祸的平凡男人「金范俊」；申敏儿化身背负创伤记忆的外科医生「李周妍」；李熙俊诠释因虚拟货币破产遭高利贷追杀的「朴在永」；金成钧演绎失业后铤而走险的末路父亲「张吉龙」； 李光洙挑战掩盖致命失误的普通人「韩相勋」，孔升延则饰演共用恋人秘密的致命女人「李裕姃」。 六条故事线如俄罗斯套娃般环环相扣，金南佶、赵震雄的惊喜客串更添戏剧张力。



剧集采用多视角拼图式叙事，每集以不同角色视角揭露事件碎片，观众如同参与一场血腥版拼图游戏。从看似偶然的相遇开始，六人因各自欲望做出恶之选择，这些决定如多米诺骨牌引发连锁反应，最终编织成无法逃脱的罪孽蛛网。人性堕落过程被缜密铺陈，每场戏都游走在道德悬崖边缘，同时揭露人性深处的黑暗面，给观众留下深刻余韵。 「恶缘」这一主题具有象徵性，在剧中呈现出反覆的破坏、自我合理化与道德崩溃，向观众投出沉重的问题。



尽管被列为青少年禁看级别，但透过严谨的结构、出色的导演手法与演技，成功建立剧情的说服力。韩国网友盛赞：「每个反转都像脑内引爆手榴弹」、「孔升延的蛇蝎美人演技让人毛骨悚然」、「已经完全忘了李光洙在《Running Man》里的模样了」。

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