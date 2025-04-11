舞台眼罩不是時尚，是完美偶像的代價！IVE張員瑛健康引粉絲擔憂：工作強度太大了

隨著女團IVE全球人氣持續飆升，成員張員瑛的健康狀態正成為輿論焦點。 這位被業界譽為「天生偶像」的19歲女孩，近期在多個公開場合被捕捉到異常身體狀況，引發海內外粉絲集體擔憂。

她自去年起便頻繁出現眼疾問題，僅2024年就四次因麥粒腫佩戴眼罩登台。 面對突發狀況，她總以「幸運眼罩」概念巧妙化解，還公開與粉絲分享裝飾眼罩的心得：「發現長麥粒腫後特意收集可愛貼紙把它打扮漂亮一點。」 即使戴著眼罩也堅持完成舞台表演，甚至因此被讚為「連眼罩都能消化的幸運精靈」，展現超齡職業素養。不過近期參加法國巴黎時裝週期間，張員瑛又被發現眼睛浮腫、雙眼皮變深，外貌明顯有變，因此一度被部分網友質疑是否進行了整形手術。當時她穿著露肩禮服出席活動，手臂部分也露出疑似過敏反應的紅疹痕跡。



장원영은 안대조차 자신의 소품으로 사용한다... pic.twitter.com/KFY0qdrdK7 — 네온 (@luv831wy) March 15, 2025

更讓粉絲揪心的是，張員瑛在多個公開行程中接連暴露多重健康隱患：手臂靜脈注射痕跡、指甲出現黑色縱紋以及結膜下出血、皮膚過敏紅斑等。



올해 들어 장원영은 여러 차례 피곤한 스케줄로 인해 다래끼가 생겼는데 오늘 눈이 충혈된 상황에서 렌즈을 착용하고 일해야 하는 경우도 있고,장원영의 팬이자 귀사의 소비자로서 슬프고 불안합니다IVEstarship @STARSHIPent pic.twitter.com/3s8C6PfeoS — RABBIT (@RABBIT_040831) September 26, 2024

儘管所屬公司對這些均未作官方說明，不過有網友推測上述癥狀多與過度疲勞、免疫力下降密切相關。 值得關注的是，張員瑛近期體重增加5kg引發熱議，部份粉絲推測這或是健康管理的一環。

作為IVE核心成員，張元英的行程強度堪稱業界之最。 除組合第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》宣傳、全球粉絲見面會外，還需完成廣告代言拍攝及國際時裝周行程。 同時承擔著KPOP偶像、時尚icon、廣告女王三重身份，工作密度遠超同齡藝人。 面對高強度負荷，張員瑛始終以「完美偶像」姿態示人。 其敬業精神獲得業界盛讚：「從未因狀態不佳影響演出。」但這種「無懈可擊」的職業表現背後，可能正隱藏著累積的健康問題。

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