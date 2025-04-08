IU美談再+1！為《苦盡柑來遇見你》「小金明」送上驚喜禮物，媽媽發文感謝：一輩子都忘不了！

歌手兼演員 IU（李知恩）爲一起出演《苦盡柑來遇見你》的兒童演員「小金明」申彩琳送上了驚喜禮物！

在《苦盡柑來遇見你》最後一場拍攝時，IU給申彩琳送上鯽魚餅車作為驚喜禮物。鯽魚餅車上寫著「吃鯽魚餅的姨媽叔叔們，今天一天請多多喜愛彩琳」、「所有人的最愛申彩琳！彩琳啊～這段時間辛苦了，謝謝！愛純媽媽」等，還放了兩人的合照。



申彩琳的媽媽日前也在 IG 上傳認證照，申彩琳手裡拿著鯽魚餅擺出可愛的表情。媽媽寫下：「到底前世做了什麼好事，讓彩琳和我都有這樣的福氣？彩琳最後一場拍攝時，IU媽媽送來了鯽魚餅車，字句和照片一個都不落，是份感人的禮物。和她在一起也不告訴我，作爲驚喜送到現場。」



接著，她表達自己的感激之情：「感謝大家對彩琳的關愛，也感謝每次都很關心的IU媽媽，一直很尊敬她，很愛她，送給我們這輩子都忘不了的禮物，謝謝。」

另外，在《苦盡柑來遇見你》中飾演小寬植的兒童演員李天茂的媽媽也在3月27日公開了 IU 送給李天茂的無人機和親筆信，成爲話題。當時，李天茂的媽媽表示：「雖然爲時已晚，但哪怕是現在，也要感謝大家。」真的是人美心也美啊 ㅠㅠㅠㅠ

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