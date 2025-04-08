IU美谈再+1！为《苦尽柑来遇见你》「小金明」送上惊喜礼物，妈妈发文感谢：一辈子都忘不了！

歌手兼演员 IU（李知恩）爲一起出演《苦尽柑来遇见你》的儿童演员「小金明」申彩琳送上了惊喜礼物！

在《苦尽柑来遇见你》最后一场拍摄时，IU给申彩琳送上鲫鱼饼车作为惊喜礼物。鲫鱼饼车上写著「吃鲫鱼饼的姨妈叔叔们，今天一天请多多喜爱彩琳」、「所有人的最爱申彩琳！彩琳啊～这段时间辛苦了，谢谢！爱纯妈妈」等，还放了两人的合照。



申彩琳的妈妈日前也在 IG 上传认证照，申彩琳手里拿著鲫鱼饼摆出可爱的表情。妈妈写下：「到底前世做了什么好事，让彩琳和我都有这样的福气？彩琳最后一场拍摄时，IU妈妈送来了鲫鱼饼车，字句和照片一个都不落，是份感人的礼物。和她在一起也不告诉我，作爲惊喜送到现场。」



接著，她表达自己的感激之情：「感谢大家对彩琳的关爱，也感谢每次都很关心的IU妈妈，一直很尊敬她，很爱她，送给我们这辈子都忘不了的礼物，谢谢。」

另外，在《苦尽柑来遇见你》中饰演小宽植的儿童演员李天茂的妈妈也在3月27日公开了 IU 送给李天茂的无人机和亲笔信，成爲话题。当时，李天茂的妈妈表示：「虽然爲时已晚，但哪怕是现在，也要感谢大家。」真的是人美心也美啊 ㅠㅠㅠㅠ

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