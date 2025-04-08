人氣女團BLACKPINK完整體巡演7月在高陽開啓！最貴門票27萬韓幣，韓網友：「價格是不是瘋了、YG要撈回本錢嗎」

人氣女團BLACKPINK確定在7月舉行演唱會，今日（8）YG娛樂公開韓國高陽場演唱會的海報。

據海報顯示預售將在5月8日晚上8時（韓國時間）至11日晚11時59分在 Interpark 上進行。以 Weverse 內的 BLINK 會員用戶爲對象，任何人都可以購買的一般預售將從5月15日晚上8點開始。



票價包含BLINK席275000韓幣、BLACK席242000韓幣、PINK席＆R席209000韓幣、S席176000韓幣、A席154000韓幣、B席132000韓幣，這票價也在韓網引發熱烈討論（留言已破800則），韓網友：「票價怎麼回事...瑟瑟發抖」、「高陽的租賃費很貴...？價格真是天價啊」、「YG好像想用BLACKPINK撈回本錢一樣呵呵呵」、「以那個價格，時間會很長吧」、「BLINK席是做什麼的，這麼貴？」、「BLINK席的手續費幾乎是28萬韓元.. 是海外頒獎典禮嗎」、「竟然是27萬元，真是要瘋了」、「我怕我的愛豆看到那個也會漲價」、「到底演唱會價格會上漲到什麼程度呢...」、「價格是不是瘋了」、「本來想去來著，這個真的太貴了」、「除了我的工資都漲，現在演唱會好像也成了有錢人的專利」等等。



BLACKPINK 在2023年12月與YG娛樂續約團體約，成員皆未續個人合約。Jisoo、Jennie、ROSÉ 、LISA 四名成員都發行了新專輯，各自展開多樣的個人活動，日前也宣布將合體舉行演唱會，讓許多粉絲都相當期待！



而這次的演唱會7月5日、6日在韓國高陽綜合運動場主競技場揭開巡演序幕，隨後前往美國洛杉磯、芝加哥、加拿大多倫多、紐約、法國巴黎、義大利米蘭、西班牙巴塞隆納、英國倫敦與日本東京等共10個城市舉行18場演出，屆時將點綴世界各地的體育場級的場地。通過上次巡演動員180萬多名觀眾，刷新 K-POP 女子組合世界巡演的新紀錄，成爲全球頂級藝人的他們將書寫的歷史備受關注。

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