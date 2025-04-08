NewJeans引爆史上最慘烈解約戰！從NewJeans到NJZ，現在變「mhdhh」：原來是這個意思啊

韓國現象級女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約戰爭進入白熱化階段！

該團近日無預警將官方SNS帳號「NJZ」更名為「mhdhh_friends」，此舉被解讀為刪除所有ADOR關聯標誌——新名稱取自成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的英文首字母組合，原有貼文全數清空，連父母營運的聲明帳號「NJZ_PR」也同步改為「mhdhh_pr」， 被視為與ADOR徹底決裂的核彈級舉動。



這一系列變化，源自去年11月NewJeans 宣稱與 ADOR 的專屬合約已終止之後的動向。 NewJeans主張與ADOR的專屬合約已解除，並於今年2月預告將以「NJZ」名義展開獨立活動。 然而ADOR強硬反擊，強調合約有效期至2029年7月，更向法院申請「經紀公司地位保全」及「禁止簽訂廣告合約」的假處分。 首爾中央地方法院上月21日裁定ADOR勝訴，掐斷NewJeans所有自主活動的可能性。

值得注意的是，這場對決背後牽動HYBE娛樂內部權力鬥爭。 ADOR前代表閔熙珍去年指控HYBE以「多廠牌制」造成資源傾軋，更直指同門女團ILLIT抄襲NewJeans概念，雙方從媒體攻防升級至法律戰。 HYBE不僅控告閔熙珍業務背信，更在假處分聽證會揭露ADOR曾試圖單方面修改合約條款，欲奪取NewJeans完全控制權。



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儘管近日傳出部份成員父母反對訴訟，家屬團火速澄清：「支持孩子們依法爭取權益。」事實上，NewJeans父母早於6月聯手指控HYBE旗下廠牌Belift Lab員工對成員Hanni做出「無視」言行，雙方為此調閱監視器卻各執一詞，甚至鬧上國會聽證會，顯示戰火早已蔓延至整個HYBE體系。

粉絲擔憂這組創下「出道即登頂」紀錄的女團，可能重演前輩FIFTY FIFTY因合約糾紛沉寂的悲劇，而HYBE股價自風暴以來暴跌12%，已蒸發逾1.1兆韓元。

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