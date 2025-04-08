人气女团BLACKPINK完整体巡演7月在高阳开啓！最贵门票27万韩币，韩网友：「价格是不是疯了、YG要捞回本钱吗」

人气女团BLACKPINK确定在7月举行演唱会，今日（8）YG娱乐公开韩国高阳场演唱会的海报。

据海报显示预售将在5月8日晚上8时（韩国时间）至11日晚11时59分在 Interpark 上进行。以 Weverse 内的 BLINK 会员用户爲对象，任何人都可以购买的一般预售将从5月15日晚上8点开始。



票价包含BLINK席275000韩币、BLACK席242000韩币、PINK席＆R席209000韩币、S席176000韩币、A席154000韩币、B席132000韩币，这票价也在韩网引发热烈讨论（留言已破800则），韩网友：「票价怎么回事...瑟瑟发抖」、「高阳的租赁费很贵...？价格真是天价啊」、「YG好像想用BLACKPINK捞回本钱一样呵呵呵」、「以那个价格，时间会很长吧」、「BLINK席是做什么的，这么贵？」、「BLINK席的手续费几乎是28万韩元.. 是海外颁奖典礼吗」、「竟然是27万元，真是要疯了」、「我怕我的爱豆看到那个也会涨价」、「到底演唱会价格会上涨到什么程度呢...」、「价格是不是疯了」、「本来想去来著，这个真的太贵了」、「除了我的工资都涨，现在演唱会好像也成了有钱人的专利」等等。



BLACKPINK 在2023年12月与YG娱乐续约团体约，成员皆未续个人合约。Jisoo、Jennie、ROSÉ 、LISA 四名成员都发行了新专辑，各自展开多样的个人活动，日前也宣布将合体举行演唱会，让许多粉丝都相当期待！



而这次的演唱会7月5日、6日在韩国高阳综合运动场主竞技场揭开巡演序幕，随后前往美国洛杉矶、芝加哥、加拿大多伦多、纽约、法国巴黎、义大利米兰、西班牙巴塞隆纳、英国伦敦与日本东京等共10个城市举行18场演出，届时将点缀世界各地的体育场级的场地。通过上次巡演动员180万多名观众，刷新 K-POP 女子组合世界巡演的新纪录，成爲全球顶级艺人的他们将书写的历史备受关注。

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