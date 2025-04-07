「金秀賢防止法」國民請願一周突破5萬人，將送交國會討論：提高適用年齡及懲罰力度

為了更嚴格懲處「兒童性誘騙犯罪」、擴大受害者適用年齡範圍，韓國網友提出簡稱「金秀賢防止法」的法案，截至今日中午獲得5萬人連署，將移交國會國會進行討論是否修法。

這一國民請願全名為「提高未成年人法定強姦罪年齡及加重處罰法案，又稱金秀賢防止法」的，上月31日提出後於今日（7日）突破5萬人同意。



本次請願包括兩大訴求：

▲將現行未成年人法定強姦罪的年齡區間由「13歲至16歲」提高到「13歲至19歲」;

▲將現行處罰標準「猥褻為罰金刑、強姦為2年以上有期徒刑」改為「猥褻為2年以上有期徒刑、強姦為5年以上有期徒刑」。

根據規定，30天內達成5萬人同意的國民請願將移交國會，由接收請願的主管委員會進行審查，並決定是否提交至本會議。



此前，童星金賽綸遺屬爆料金秀賢從金賽綸15歲到21歲交往6年，並公開女方16歲至18歲期間的大量對話記錄及照片，但金秀賢僅承認在女方19歲成年之後交往。 請願人指出，金秀賢對未成年的金賽綸犯下了兒童性誘騙犯罪，但現行法律僅保護13歲至16歲兒童、導致金秀賢無法受到處罰，提出該法案是為了杜絕此類事件再次發生。

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