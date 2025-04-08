這組CP顏值太瘋狂！秀智、李陣郁全新電影《失戀者的七點早餐聚會》拍攝結束，同框照令人更期待～

再好看的人在這部電影裡也只有失戀的份！！秀智與李陣郁的《失戀者的七點早餐聚會》已順利殺青，電影預計在下半年上映，故事讓人好期待啊～。

全新電影《失戀者的七點早餐聚會》（導演：林善愛）改編自白榮玉作家的同名小說，講述了詩江（秀智 飾）與志勳（李陣郁 飾）因為各自的故事而聚集在一個早餐聚會上，交換自己的「失戀紀念品」，並在過程中分享彼此的故事與傷痛，一同面對分手與失戀的過程。



本片自去年12月底開拍，歷時約3個月完成所有拍攝工作。電影集結秀智、李陣郁、劉智泰、琴世祿等實力派演員，描繪關於現實愛情與失戀的細膩情感，並將這些情緒包裹在濃濃的冬日氛圍中，令人期待不已。





此次飾演「詩江」一角的秀智，細膩詮釋了與航空公司機長正洙（劉智泰 飾）之間的愛與離別，展現了更加深層的演技。秀智表示：「能與優秀的導演和演員們合作，拍攝現場真的很幸福。回想起我當時很喜歡原著小說，看到它被改編為電影，內心感觸良多。就像我在詮釋詩江這個角色時感受到的慰藉一樣，也希望觀眾們透過這部電影，獲得溫暖的療癒與安慰。」

而飾演「志勳」一角的李陣郁，則以內斂深情的演技描繪出與賢貞（琴世祿 飾）長期戀愛後所面臨的現實愛情與分手，展現他作為「浪漫職人」的實力。李陣郁表示：「雖然很高興順利殺青，但心裡還是有點捨不得。能和這麼棒的演員們一起合作，整個拍攝過程中都充滿正能量。我努力詮釋志勳在面對分手時的多樣情感，希望觀眾們也能在觀影後獲得共鳴與慰藉。」

最後，曾執導《69歲》、《世紀末的愛情》，以獨特視角跟細膩導演手法備受矚目的林善愛導演也表示：「多虧了優秀的工作人員與演員們的努力與付出，才能順利完成拍攝。接下來會全力以赴進行後期製作，希望能將這部作品以最好的面貌呈現給期待已久的觀眾。」

電影《失戀者的七點早餐聚會》預計於今年下半年冬季在戲院上映。

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