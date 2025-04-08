NewJeans引爆史上最惨烈解约战！从NewJeans到NJZ，现在变「mhdhh」：原来是这个意思啊

韩国现象级女团NewJeans与所属公司ADOR的专属合约战争进入白热化阶段！

该团近日无预警将官方SNS帐号「NJZ」更名为「mhdhh_friends」，此举被解读为删除所有ADOR关联标志——新名称取自成员Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的英文首字母组合，原有贴文全数清空，连父母营运的声明帐号「NJZ_PR」也同步改为「mhdhh_pr」， 被视为与ADOR彻底决裂的核弹级举动。



这一系列变化，源自去年11月NewJeans 宣称与 ADOR 的专属合约已终止之后的动向。 NewJeans主张与ADOR的专属合约已解除，并於今年2月预告将以「NJZ」名义展开独立活动。 然而ADOR强硬反击，强调合约有效期至2029年7月，更向法院申请「经纪公司地位保全」及「禁止签订广告合约」的假处分。 首尔中央地方法院上月21日裁定ADOR胜诉，掐断NewJeans所有自主活动的可能性。

值得注意的是，这场对决背后牵动HYBE娱乐内部权力斗争。 ADOR前代表闵熙珍去年指控HYBE以「多厂牌制」造成资源倾轧，更直指同门女团ILLIT抄袭NewJeans概念，双方从媒体攻防升级至法律战。 HYBE不仅控告闵熙珍业务背信，更在假处分听证会揭露ADOR曾试图单方面修改合约条款，欲夺取NewJeans完全控制权。



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尽管近日传出部份成员父母反对诉讼，家属团火速澄清：「支持孩子们依法争取权益。」事实上，NewJeans父母早於6月联手指控HYBE旗下厂牌Belift Lab员工对成员Hanni做出「无视」言行，双方为此调阅监视器却各执一词，甚至闹上国会听证会，显示战火早已蔓延至整个HYBE体系。

粉丝担忧这组创下「出道即登顶」纪录的女团，可能重演前辈FIFTY FIFTY因合约纠纷沉寂的悲剧，而HYBE股价自风暴以来暴跌12%，已蒸发逾1.1兆韩元。

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