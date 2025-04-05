《苦盡柑來遇見你》IU終映感言：一人分飾兩角是莫大的榮幸！談「左IU」直言：這是我該承受的吧

歌手兼演員IU透過Netflix原創劇集《苦盡柑來遇見你》，再次刷新人生角色，迎來演技巔峰。

3月28日，《苦盡柑來遇見你》公開了第四幕，迎來了大結局。 IU以引人入勝的旁白與對角色情感的細膩詮釋，獲得了觀眾們的肯定。 特別是在最後一幕中，她以深刻的演技呈現了「金明」的成長與變化，給觀眾留下了強烈的印象。

第四幕貫穿金明人生的重要事件接連展開，IU以精湛的細節演技將角色的情感波動完美呈現。 生產場面中，她從分娩前的陣痛，到聽見嬰兒哭聲的瞬間，都展現了產婦情緒的變化。當醫生說「孩子沒有動靜」時，IU以充滿恐懼與懇求的眼神，將緊張與不安感最大化; 在身心俱疲的情況下，她仍咬牙用盡最後的力氣，甚至在精疲力盡時，頭無力地向後垂下，這一連串真實而細膩的演技讓觀眾完全沉浸其中。



此外，IU也將金明守護家人的堅定一面演繹得頗具說服力。 在醫院裡，為了讓父母安心，她以平靜的語氣安撫父親，展現了作為堅強女兒的模樣。當金明得知父親患病時，IU用顫抖的嘴唇與潸然落下的淚水，詮釋了角色在不安與強裝冷靜間交錯的情緒，為劇情增添了深刻的情感共鳴。

在《苦盡柑來遇見你》中，IU透過細膩多變的情感表現，為劇情注入了真摯的靈魂。 從第一幕到第四幕，她毫無保留地投入角色，展現出對這部作品的深厚情感。她透過眼神、呼吸、表情、語調與肢體語言的微妙變化，將「愛純」與「金明」這兩個角色塑造得立體且鮮活，呈現出不只是成長史詩，更是一段關於人性與情感的深刻人生篇章。



即便是在反覆出現的旁白中，IU依然能透過情緒與語調的變化，讓同一句「當一扇門關上時，另一扇門總會發出聲響」在不同情境中散發出截然不同的情感力量，讓觀眾更深地沉浸在劇情之中。

透過《苦盡柑來遇見你》，IU作為演員再次完成了自我突破。 完美完成了一人分飾兩角的挑戰，並透過細膩的演技與動人的旁白，進一步拓展了她的戲路與表演深度，為觀眾留下了難以忘懷的印象。IU透過經紀公司表示：「能在這部承載著多個世代故事的《苦盡柑來遇見你》中，飾演青年愛純與金明，對我來說是莫大的榮幸。 希望這部作品能像劇中的都東里人一樣，在艱難時刻默默傳遞著慰藉與希望，並長久地留在觀眾心中，成為一部溫暖人心的作品。」

此外，IU因在去年12月提前支付了200份麵包、200杯飲料和200碗湯飯，以支持前往首爾汝矣島參加尹錫悅總統彈劾集會的粉絲，而受到了廣泛關注。 也因此被部份尹錫悅總統的支持者打上了「左派」標籤，甚至發起抵制IU代言品牌的運動，並試圖將支持彈劾的名單提交給CIA，引發巨大的爭議。 一些惡意網友還給IU貼上「左IU」（左派+IU）的政治標籤。



針對這場風波，IU在近日舉行的電視劇終映採訪中表示：「『難過』這個詞雖然不能說完全不對，但我其實並沒有親眼看過那些內容，也從沒想過『為什麼只有我被針對？』 這些事情本就是應該去承受的一部份吧？ 從另一個角度來看，這也是一種關注。 反而讓我驚訝的是，『我什麼時候變成了一個能同時引發這麼多正面和負面關注的人？』我一直傾向於用這樣的方式去看待這些事情。 當然，如果出現了過分的言論，或者有些言行已經越界，甚至影響到公司正常運營，比如故意製造重大誤解，那麼我認為必要的時候還是需要採取措施加以應對。 但我並不會覺得『為什麼僅自己被針對』」。



接下來IU將以新作《21世紀大君夫人》再次站在觀眾面前，新劇中她將飾演財閥家族次女「成熙珠」，不僅擁有出眾美貌與智慧，還兼具強烈的勝負慾。 透過《苦盡柑來遇見你》展現了強大角色消化力與扎實演技的IU，讓人更加期待她在《21世紀大君夫人》中帶來的全新面貌。

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