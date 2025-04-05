【韓網熱門】IU驚人的工作日程表：主演劇集《苦盡柑來遇見你》、個人專輯《The Winning》在同一年內完成

2023年3月到12月拍攝Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》，一人飾演「愛純」和「金明」兩個角色：





2023年9月舉辦粉絲演唱會：



아이유가 외쳐주는 유애나 참 좋다!!! pic.twitter.com/RvuaEfw4Fy — 유진 (@UAENA_516) September 24, 2023

2023年12月在自製節目中提到當時的日程：今天拍2個廣告，晚上前往論山市; 明天一整天在論山市拍攝電視劇; 第三天早上前往首爾，一整天拍劇，晚上前往安東市; 第四天在安東市睡覺，然後一整天拍劇，淩晨前往漣川郡; 第五天早上抵達漣川郡，拍劇到淩晨; 第六天錄製新專輯主打歌《Shopper》。



2023年12月拍攝《Love wins all》MV，2天後為這首歌錄音，當時還患有流感：



가이드도 너무너무 좋은데 본 녹음은 완급조절의 신이 됨 pic.twitter.com/4bI4S0aRzj — 아이유 영상 (@IUarchiving) January 31, 2024

2023年12月23日拍攝《苦盡柑來遇見你》最後一場戲：



這期間給頭髮做漂染，2024年1月2日飛往美國LA拍專輯封面：



同一周裡拍攝了《Shopper》和《Holssi》的MV：





從《苦盡柑來遇見你》個人殺青到《The Winning》專輯錄音和MV拍攝，都發生在同一個月...

雖然不確定具體日期，但受到《苦盡柑來遇見你》影響寫了《Shh.. 》，MV也是在這期間拍攝的。



然後2月馬上開始準備演唱會，3月就開唱。

韓國網友評論：

1. 大發... 真的很帥氣、很了不起

2. 這就是演員和歌手全都做到頂級的人的日程...

3. 體力和心理素質都不是一般人...

4. 難怪她能獲得成功，又努力又有才華又認真

5. 真的很神奇，看起來那麼瘦弱，究竟從哪裡來那麼多能量和熱情呢？ 即便熱愛工作也很難做到吧

6. 用那樣瘦小的身體是如何完成這樣高強度日程呢

7. 原來金明才是鋼鐵心...

8. 拚了命地工作卻一點也不表現出疲憊，真的太厲害... 根本像牛一樣在工作啊 ᅲkkkk

9. 哇，那個3月開始的演唱會一直世界巡回到9月呢，超強

10. 甚至2023年4月還參加了電影《Dream：夢想代表隊》宣傳活動和每一場舞台問候，7月還開了展覽... 真心瘋狂的行程

11. 《Love wins all》導唱版也是IU本人錄的

12. 把時間當成普通人的10倍在用... 哇ᅮ

14. 四代團如果有這樣的行程，公司一定會被粉絲罵爆

15. 即便這麼辛苦臉上也不長痘、嗓音也不沙啞，看來皮膚和聲帶都非常健康，好厲害、好羨慕

16. IU其實是三人組吧？ （*IU韓文是三個字아.이.유）

17. 所以去年才猛賺300億韓元啊... 若加上版權費，幾乎是一天進賬1億啊，超強的金融治療

18. 記得她說喜歡在家休息，看完日程表感覺很能理解，真的奔跑得非常努力

19. 所以才能成為大韓民國第一啊

20. 這種藝人就是熱愛工作，工作不僅是工作也是興趣和休息。 喜歡這種藝人的話，就算什麼都不做也會物料不斷

21. 希望知恩照顧好健康，長久地活動下去~

出處：https://theqoo.net/hot/3678783164

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