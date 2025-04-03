六人组合BOYNEXTDOOR展现邻家亲和魅力！国台语双声带表达对ONEDOOR心声〜许愿前进台北大巨蛋！

韩国HYBE旗下KOZ娱乐由Zico打造的青春男子团体BOYNEXTDOOR，由JAEHYUN、SUNGHO、RIWOO、LEEHAN、TAESAN、WOONHAK六人组成，在出道即将满两年的今日来台举办专场演唱会，听见门票秒杀的消息，也露出了开心笑容。

被问到如同团名BOYNEXTDOOR给人的感觉，团员中谁最有邻家男孩的亲和气息呢？坐在后排的老么WOONHAK有点害羞地回答是自己，而觉得成员中是否有觉得谁在某些瞬间最帅气呢？LEEHAN先是表示其实成员们都非常帅气，尤其是在舞台上挥洒汗水表演的时候，不过如果一定要选出一个人的话，LEEHAN则是毫不犹豫说：「在舞台上最帅的就是我自己！」相当有自信的发言。









BOYNEXTDOOR被问到团队中有没有哪位成员是美食家或者是食量超大的大卫王呢？SUNGHO回答美食家应该是RIWOO，不过RIWOO也相当严格地管理自己的身材，所以如果不是很好吃的美食，他绝对不会多吃。RIWOO则表示上次来台曾经吃到凤梨酥令他难忘，这次也希望ONEDOOR能多多推荐他好吃的在地美食喔！









刚出道接近2年的时间，曾来台参与拼盘演唱会，本次举行专场演出，听闻票房秒杀的他们，也非常感谢粉丝们的支持，TAESAN也特别感谢大家远道而来观赏他们的演出，希望这一次演出能够给大家留下深刻印象，如果下次有机会再来台，也许愿在台北大巨蛋举办演唱会！而出道将满两年的他们也将发行新专辑，也希望ONEDOOR们会喜欢他们在音乐上努力的成果。









BOYNEXTDOOR也相当有诚意，为了与ONEDOOR拉近距离也学习国台语的问候，LEEHAN说「ONEDOOR水喔！」TAESAN也接著喊「ONEDOOR超赞！」老么WOONHAK则是说著流行语「要确ㄟ〜」还重复了好几次想问现场媒体们是否发音正确，RIWOO则学会了「素（是）的！」SUNGHO也说了句台语「干虾〜」也学习翻译老师指导的第一个字尾合起嘴巴更标准，而中文最好的JAEHYUN则是先说「ONEDOOR是我的青春！」然后也说了句台语「揪甘心〜」六人诚意十足。



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