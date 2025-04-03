等了好久！《弱美男英雄Class 2》確定4月25日公開：失去笑容的朴志訓，將遇上「反派」李濬榮還有新朋友們

由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演《弱美男英雄Class 1》在2022年11月在 Wavve 上線，受到許多觀眾的喜愛，由於第一季好評不斷，加上結尾埋下不少伏筆，讓許多觀眾們都紛紛敲碗第二季。

《弱美男英雄Class 2》也確定轉到 Netflix 並於將在4月25日公開。公開的海報中，延時恩（朴志訓 飾）雖然傷痕累累，但是從他堅定的眼神中，可以看出他沒有結束的戰鬥。



預告中，延時恩與可疑的對手金成濟（李濬榮 飾）展開激烈戰鬥，他說：「秀浩（崔顯旭 飾）啊～我又打架了，對不起。」沒能守護朋友而留下心理創傷的延時恩也失去了笑容，轉學到銀章高中後，學校也一直有「聽說他是殺人才轉過來的」、「哇～他一定是神經病」的傳聞。



而新朋友朴厚民（厲雲 飾）、徐俊泰（崔民英 飾）、高賢卓（李敏宰 飾）也要他不要在意那些傳聞，並伸出援手走向他。但...延時恩卻告訴他們自己一個人比較自在，築起了一道高牆。隨著他們經常伸手、找他一起出去玩，延時恩也終於向他們敞開心扉。



在銀章高中裡，暴力也沒有停止。威脅學校內外的更大的暴力延時恩非常憤怒，更用冰冷的口氣說：「不要太過份！」警告對方。帶著心理創傷轉學的延時恩爲了不再失去朋友而展開的悽慘的生存記和燦爛的成長故事將如何展開？令人期待！



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