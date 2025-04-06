【韩网热门】朴炯植、BTS JIN同框帅爆网友：对大家的眼睛很友好

朴炯植做客防弹少年团成员Jin的综艺节目《奔跑吧，硕珍》，两位男神同框迷倒众人。

韩国网友评论：

1.两人都像财阀家的小儿子

2. 同框太养眼了，是令人一看到就心情变好的长相，不会引发「喜不喜欢」这个问题的颜值

3. 每周二都会看《奔跑吧，硕珍》，太有趣了，全是费力的游戏，Jin的体力不是开玩笑的，看了体操比赛那集疯狂鼓掌，结果被老妈来个背击暴扣，笑死

4. 节目非常可爱又很搞笑，这一期对眼睛很友好

5. 两人太帅了，笑到肚子疼

6. 帅哥即正义

7. Jin，求你去演戏吧

8. 比想像中要默契，希望经常看到他俩同框，哈哈哈哈哈哈，快点放出全集

9. 我在追朴炯植的剧

10. 我觉得Jin的卷发更帅，直发太无趣了

11. 你好像我男友啊

12. 单眼皮、大眼睛、白皮肤，全是我喜欢的

13. 不知道两人是不是因为都是「金汤匙」，且上面还有哥哥，是家里的老么，被所有人爱著，所以看上去那么有松弛感

14. 两个人的瞳孔都很大，脸本身小巧且有些锐利的部份，但因为瞳孔大，看起来善良又可爱。 实际上，他们俩都以善良著称

15. 两人能不能固定演出，对我的眼睛太友好了

16. 好奇V、朴炯植、Jin三人同框会怎样

17. 果然演员们在各方面都是压倒性！但是最近的演员怎么都这么高？ 身材简直太逆天了

18. 我第一次看的时候只是想欣赏脸，直接静音观看哈哈。 第二次才开声音看，估计得看三遍才过瘾。 像我这种颜控狂热爱好者就是这样，你们不会也是吧

19. 一开始是竞争，结果被游戏地狱折磨到筋疲力尽，最后和解合作了哈哈哈哈

20. 应该拍第2期、第3期

21. 让这两个人一起做点什么吧，超级治愈

22. 朴炯植之前也是爱豆吧

21. 一定要看影片！30分钟全程笑个不停

22. 我也以为是靠成员人脉才上的，结果是朴炯植看了节目后很想参与才来的啊

23. Jin已经很高了，没想到朴炯植居然这么高？

原文：https://pann.nate.com/talk/374200415#replyArea

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