金秀贤争议风暴！丁海寅陷「88Line」站队危机、任时完清空IG疑切割

随著演员金秀贤因私生活争议陷入舆论风暴，与其私交甚笃的「88Line」成员们意外卷入公众视线。 近期因持续关注金秀贤IG账号而遭网友围攻的丁海寅，与选择清空社交平台关注列表的任时完，双双成为舆论焦点。

丁海寅近日频繁收到网友留言，要求其取消对同龄好友金秀贤的社交媒体关注。 作为MBC综艺《Good Day》中结成的「88Line」成员之一，丁海寅与金秀贤、任时完、李洙赫、光熙及G-Dragon因1988年出生的共同标签建立深厚情谊。 然而随著金秀贤陷入涉嫌在金赛纶未成年时就交往的争议，不仅多个个人代言无法续约、待播作品停摆，其在《Good Day》的露脸画面更遭全面删除，连带节目中展现兄弟情的成员们都处境尴尬。



尽管《Good Day》的嘉宾曹世镐被传跟进取消关注，但经查证其从未关注过金秀贤，显示外界对明星社交关系的过度解读。

部份网友质疑丁海寅持续关注的行为等同「变相支持」，此种论调在任时完采取行动后更显激烈。 同属「88Line」的任时完近日将IG关注人数从87人骤减至仅保留所属社「Plum A&C」官方账号，此举被解读为与陷入争议的金秀贤切割。 值得关注的是，任时完在全球拥有374万追踪者的账号此前长期维持稳定社交圈，此次大规模清理关注列表引发诸多猜测。 节目中与金秀贤互动密切的画面，更让此举蒙上现实友情变数的阴影。



丁海寅本无过错，却因同龄朋友的风波被推上风口浪尖。 其社交账号成为道德审判场域，凸显明星网络互动已成公众监督标的。 虽然「取消关注」与立场表态不存在必然关联，但在舆论狂潮下，单纯的社交行为已被赋予复杂意涵。



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