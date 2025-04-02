《苦盡柑來遇見你》他一人從年輕演到老還創造流行語！超有存在感的「哈系」崔代勳

演員崔代勳在《苦盡柑來遇見你》中飾演讓人有點討厭的道東里船長夫商吉，從初登場險些成為IU的結婚對象，接下來又欺負在他船上工作的年輕寬植朴寶劍，到最後他成了妻子與兒女都不理的孤獨老人，是相當有存在感的一個角色。

崔代勳在《苦盡柑來遇見你》中飾演夫商吉，在一開始登場與IU相親時，就展現出大男人並且財大氣粗的討人厭模樣，後來除了以船長姿態欺負寬植外，還與愛純共同爭奪漁會會長的位子。在後段劇情更是與寬植一家成了親家，老婆逐漸獨立而離開了他，讓他逐漸成為生活邋遢的老人，並且只能羨慕著寬植與愛純這麼有愛的一家人。崔代勳也再次得到了一個人生角色。



雖然這樣的人設有點令人討厭，但也有許多觀眾們反應，像極了那個年代的爸爸們。當看著寬植與女兒關係很好，他也曾想要學習但卻不得其門而入，雖然想伸手幫助女婿卻是以不同方式進行，吵架嘴上總是不認輸高喊著「哈系」但內心卻仍然是一個不求回報的父親。並且劇中時常在青年與老年啟動兩位演員，崔代勳卻從30多歲演到60多歲，擁有把襯衫釦子撐破的大肚楠，以及白髮蒼蒼還有點禿頭的樣子。



崔代勳也演出過許多電視劇作品，譬如《愛的迫降》《怪物》《千元律師》《謝幕：樹立而死》《揭密最前線》等，其中也常常給觀眾們有點討厭的形象，絕對是演技派的演員，接下來她還有另一部N台的作品《The Wonder Fools》正在趕拍中，將與朴恩斌、車銀優、金海淑等演員合作。



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