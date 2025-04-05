《SEVENTEEN 配配樂》官方手機遊戲正式上線：13個男人，13種性格&房間&服飾隨機搭配 超滿足

如果還不認識SEVENTEEN也會覺得這遊戲很好玩又可愛，如果是粉絲克拉（CARAT）就會被裡面的細節設計給驚艷到啦！！《SEVENTEEN 配配樂》PuzzleTEEN 正式上線～。PS：居然還有獨家小卡可以抽來收藏，OMG

《SEVENTEEN配配樂》以三消關卡、小島（星球）、房間佈置，和可愛的SEVENTEEN成員們一起展開奇幻冒險。



這是SEVENTEEN為CARAT精心準備的特製遊戲，成員們全程參與遊戲開發，遊戲中充滿S.COUPS、淨漢、JOSHUA、JUN、HOSHI、圓佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、勝寛、VERNON、Dino等SVT成員們的高同步率Q版SD角色與劇情。還能欣賞到100%完美呈現各具特色成員魅力的精彩對話。這是款集結13位成員不同品味與創意的CARAT專屬益智遊戲。（裡面還有許多跟團綜《GOING SEVENTEEN》&《NANA TOUR》有關的服飾道具）



一開始的闖關也相當簡單易上手，內含〈Very Nice〉、〈CLAP〉、〈Oh My!〉、〈HOT〉、〈Super〉、〈God of Music〉、〈MAESTRO〉等SEVENTEEN的KPOP熱門曲目，完成每個關卡任務後，還會有隨機一位成員跳〈Very Nice〉為你慶祝成功的舞蹈，相當可愛又療癒



此外，遊戲中還有專為CARAT準備的獨家未公開小卡，透過可愛的成員SD角色與各式小卡收藏成員們的嶄新面貌，外加上專輯概念照、演唱會舞台服裝等實際服裝為基礎的各種KPOP裝扮與髮型，打造專屬的偶像造型，靈活度極高。



其中，我個人最喜歡的就是為SEVENTEEN成員佈置房間。自由擺放裝飾，打造出SEVENTEEN成員的「獨特專屬－我的小屋」還能透過互動動畫看到成員們可愛的反應。



目前闖關任務中會遇到起始島、寒冰島、孫悟空島、都市島等充滿魅力的神祕島嶼等待著CARAT去探索，玩家們搭上CARAT號，與SEVENTEEN一同前往冒險基地，滿足你的探索跟蒐集欲吧！！



▼成員圓佑試玩遊戲的影片介紹：



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