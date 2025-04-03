Rapper NO:EL父親被發現在家中身亡，生前官司纏身！NO:EL 5月演唱會行程不變

韓國知名Rapper NO:EL（本名張龍俊）的父親——前國民力量黨議員張濟元於4月1日淩晨11時40分被發現於首爾江東區某公寓內身亡，之後NO:EL在SNS上發佈的內容引起關注。

1日上午，NO:EL通過個人SNS上發佈了一張手寫信的照片，並簡單地寫道「草稿紙」，他表示：「從小型演出場地到我夢想中的舞台，發生了很多事情，但你們總是對我說，從我的歌曲和活動中獲得了安慰，真的很感謝你們。 我會為了你們，登上更大的舞台，成為更帥氣的藝術家，讓你們不會感到丟臉。 那些離開我的朋友、粉絲，或者雖然感情有些淡了，但仍在遠方默默支持我的人，你們都是陪伴我青春的美好回憶。 如果想回來，隨時都可以再次喜歡我。 謝謝你們讓我實現夢想，我愛你們。 0531見。」NO:EL計劃於5月31日在首爾廣津區廣壯洞YES24 LIVE HALL舉辦個人演唱會。



此外，大多數網友對此表達哀悼之意，並祈願逝者安息，但也有部分人對NO:EL留下惡意留言，煽動輿論爭議。NO:EL在社群媒體上發表了一些帶有辱罵性的回覆，直接表露了自己的情緒。最終，他關閉了評論區，並刪除了先前發布的手寫信照片。

1日上午，據警方等相關機構消息，張濟元於4月1日淩晨11時40分被發現於首爾江東區某公寓內身亡現場留有疑似張濟元親筆書寫的遺書。 警方初步判斷其為自殺，目前正在調查具體的死亡經過。



張濟元曾於2015年11月在擔任釜山某大學副校長時，被其秘書A某以性暴力嫌疑（準強姦致傷）為由提起訴訟，並接受警方調查。然而，張濟元方面始終否認相關指控，稱A某的主張並不屬實。 在上個月28日接受警方傳喚調查時，他仍然全面否認嫌疑。

張濟元因是NO:EL的父親而被民眾熟知。 在父親因性暴力嫌疑遭到起訴後，NO：EL曾於上月初發表耐人尋味的言論：「一切都會回到原位，請耐心等待。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞