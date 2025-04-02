《苦盡柑來遇見你》中年寬植朴海俊超～謙虛發言：「我只是踏上了朴寶劍所搭好的舞台」

Netflix 熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》完結後，飾演「中年寬植」的演員朴海俊（朴解浚）謙遜地分享了對作品的感想，實力兼具人品的形象，讓人增加了更多的好感度～。

4月1日下午，朴海俊在首爾鉑爾曼酒店舉行的《苦盡柑來遇見你》的訪談中，將該劇的成功要素歸功於飾演「青年寬植」的朴寶劍。



《苦盡柑來遇見你》於3月28日迎來完結，全劇上線，該劇以四季為背景，講述出生於濟州島的「倔強叛逆女孩」吳愛純（IU、文素利 飾）與「憨直深情男」梁寬植（朴寶劍、朴海俊 飾）充滿冒險的一生。朴海俊在劇中飾演成長後的中壯年寬植，而青年時期的寬植則由朴寶劍詮釋。



在當天的訪談中，談及詮釋成長後的寬植，朴海俊表示：「寶劍在前期的表現非常出色，讓觀眾能夠自然地聯想到寬植這個角色，真的很感謝他。」他接著說：「當我登場時，大家是否會想起年輕時的寬植呢？我自己也有這種感覺。有位前輩甚至傳訊息告訴我，光是看到我的臉就覺得難過，這足以證明寶劍的演技讓我受益良多。」





此外，朴海俊還謙遜地說道：「我只是踏上了寶劍所搭好的舞台。寶劍是最先進入拍攝的，而我則相對輕鬆地接續演出。導演也特別用心，向我展示寶劍的演出畫面，讓我能夠從中調整自己的表現。我從他的演技中受益良多，而寶劍則是無私地奉獻，沒有從別人那裡獲取幫助。」





最後，他補充道：「其實，看著寶劍，心裡會感到很欣慰，也許正是因為這種欣慰的情感，我才能夠順利演繹這個角色。」

▼右滑到第六張開始，是朴寶劍跟朴海俊的溫馨合照：

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