《苦尽柑来遇见你》中年宽植朴海俊超～谦虚发言：「我只是踏上了朴宝剑所搭好的舞台」

Netflix 热门韩剧《苦尽柑来遇见你》完结后，饰演「中年宽植」的演员朴海俊（朴解浚）谦逊地分享了对作品的感想，实力兼具人品的形象，让人增加了更多的好感度～。

4月1日下午，朴海俊在首尔铂尔曼酒店举行的《苦尽柑来遇见你》的访谈中，将该剧的成功要素归功於饰演「青年宽植」的朴宝剑。



《苦尽柑来遇见你》於3月28日迎来完结，全剧上线，该剧以四季为背景，讲述出生於济州岛的「倔强叛逆女孩」吴爱纯（IU、文素利 饰）与「憨直深情男」梁宽植（朴宝剑、朴海俊 饰）充满冒险的一生。朴海俊在剧中饰演成长后的中壮年宽植，而青年时期的宽植则由朴宝剑诠释。



在当天的访谈中，谈及诠释成长后的宽植，朴海俊表示：「宝剑在前期的表现非常出色，让观众能够自然地联想到宽植这个角色，真的很感谢他。」他接著说：「当我登场时，大家是否会想起年轻时的宽植呢？我自己也有这种感觉。有位前辈甚至传讯息告诉我，光是看到我的脸就觉得难过，这足以证明宝剑的演技让我受益良多。」





此外，朴海俊还谦逊地说道：「我只是踏上了宝剑所搭好的舞台。宝剑是最先进入拍摄的，而我则相对轻松地接续演出。导演也特别用心，向我展示宝剑的演出画面，让我能够从中调整自己的表现。我从他的演技中受益良多，而宝剑则是无私地奉献，没有从别人那里获取帮助。」





最后，他补充道：「其实，看著宝剑，心里会感到很欣慰，也许正是因为这种欣慰的情感，我才能够顺利演绎这个角色。」

▼右滑到第六张开始，是朴宝剑跟朴海俊的温馨合照：

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