金秀贤否认与金赛纶未成年交往！「横竖」再丢证据打脸，网友也翻出照片称「两人2015年就交往」

自本月10日通过 YouTube 频道横竖研究所爆出与已故金赛纶交往的传闻后，金秀贤也首度开口，在31日下午举行记者见面会，

金秀贤提及《泪之女王》播出当时与已故金赛纶爆出的恋爱传闻说：「我和故人在5年前，《泪之女王》播出4年前交往约1年多，作爲主演有很多需要守护的东西。每当在人类金秀贤和明星金秀贤的选择出现分歧时，我都会选择明星金秀贤。」他还流著眼泪说：「即使回到《泪之女王》播出那天，我也会做出这个选择。」



除此之外，金秀贤还主张之前遗属方面公开的 Kakao Talk 讯息被编辑，表示和故人未成年交往不是事实，将提交自己拥有的所有资料，并通过调查机关彻底验证事实。

当天晚上，横竖研究所的主持人金世义公开两段影片，一段是2018年6月20日晚上11点20分拍摄，金赛纶炖汤给当兵休假期间的金秀贤；另一段则是2018年6月21日晚上12点ㄓ58分拍摄，是金秀贤在唱歌的影片，金世义也怒批：「你不是说没有和未成年交往吗？」



在2016年6月24日 Kakao Talk 聊天记录中，金赛纶表示自己一整天都在睡觉，所以没有吃东西，还去医院输液了，金秀贤担心她的身体状况后，又传了一张她正在吃东西的照片，并表示：「这也太可爱了吧！」金世义公开拍摄时间是2015年12月12日。之后就有网友指出两人真的是在2015年开始交往，并放上金赛纶是2015年12月12日主持《音乐中心》的截图，与照片中的发型和造型一样。



因此在韩网引发热烈讨论，韩网友：「证据很多，凭什么起诉120亿，根本不是人类」、「按照金秀贤的主张，那些 Kakao Talk 都是捏造的」、「小12岁的后辈甚至青少年说平语，居然不是交往」、「哇...是啊，交往了6年，证据应该不止一两个吧...」、「会辩解说只是觉得认识的妹妹很可爱吧」、「你这样还说没交往吗」、「说谎也说得那么简单，真是让人生气啊」、「原来是放送时的服装啊」、「不管是什么照片和影片，金秀贤都会说未成年时没有交往，今天看了记者会才知道，明星金秀贤很坚强」、「普通人能帮忙的只有抵制金秀贤吗」等等。

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