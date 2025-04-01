BTS防彈少年團Jin在擁抱會上遭50多歲日本女性強吻，警方宣佈「暫停調查」的原因公開了

人氣男團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍）在粉絲擁抱會上遭一名日本籍50多歲女性突襲親吻，然而警方對該事件的調查已被暫時中止，引發粉絲們的關注。



根據31日首爾松坡警察署的消息，警方曾以違反《性暴力處罰法》中「公共密集場所猥褻罪」的嫌疑，要求該名50多歲的日本籍女性A某出面接受調查。然而，由於進行調查需要較長時間，因此決定暫時中止此案。

據悉，若嫌疑人滯留海外超過兩個月，導致無法調查且案件無法結案時，警方可選擇暫停調查。

Jin於去年6月退伍後首次公開亮相，舉辦了一場與粉絲見面的活動。在第一場活動中，他與1000名粉絲逐一對視並進行溫暖的擁抱交流。



然而，問題就出現在這場擁抱會上。該活動本意是讓粉絲與Jin輕輕擁抱以表達喜悅，但包括A某在內的部分粉絲卻試圖親吻Jin，甚至出現過度的身體接觸，令現場氣氛相當尷尬。

當時，Jin明顯感到驚慌，迅速避開對方的親吻。事後，A某還在自己的部落格上寫道：「嘴唇碰到了他的脖子，肌膚非常柔軟。」該畫面隨後在網上迅速傳開，並引發性騷擾爭議。

最終，韓國「國民申聞鼓」（類似網路陳情系統）上出現請願，要求警方以違反《性暴力處罰法》的罪名，對涉案粉絲進行調查。據悉，除了A某之外，還有另一名女性也涉嫌對Jin進行不當接觸，但警方尚未找到該名女性的下落。

另一方面，警方表示，一旦A某返韓並出面接受調查，將重新展開相關調查。

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