BTS防弹少年团Jin在拥抱会上遭50多岁日本女性强吻，警方宣布「暂停调查」的原因公开了

人气男团BTS防弹少年团成员Jin（金硕珍）在粉丝拥抱会上遭一名日本籍50多岁女性突袭亲吻，然而警方对该事件的调查已被暂时中止，引发粉丝们的关注。



根据31日首尔松坡警察署的消息，警方曾以违反《性暴力处罚法》中「公共密集场所猥亵罪」的嫌疑，要求该名50多岁的日本籍女性A某出面接受调查。然而，由於进行调查需要较长时间，因此决定暂时中止此案。

据悉，若嫌疑人滞留海外超过两个月，导致无法调查且案件无法结案时，警方可选择暂停调查。

Jin於去年6月退伍后首次公开亮相，举办了一场与粉丝见面的活动。在第一场活动中，他与1000名粉丝逐一对视并进行温暖的拥抱交流。



然而，问题就出现在这场拥抱会上。该活动本意是让粉丝与Jin轻轻拥抱以表达喜悦，但包括A某在内的部分粉丝却试图亲吻Jin，甚至出现过度的身体接触，令现场气氛相当尴尬。

当时，Jin明显感到惊慌，迅速避开对方的亲吻。事后，A某还在自己的部落格上写道：「嘴唇碰到了他的脖子，肌肤非常柔软。」该画面随后在网上迅速传开，并引发性骚扰争议。

最终，韩国「国民申闻鼓」（类似网路陈情系统）上出现请愿，要求警方以违反《性暴力处罚法》的罪名，对涉案粉丝进行调查。据悉，除了A某之外，还有另一名女性也涉嫌对Jin进行不当接触，但警方尚未找到该名女性的下落。

另一方面，警方表示，一旦A某返韩并出面接受调查，将重新展开相关调查。

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