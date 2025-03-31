【韓網熱門】《苦盡柑來遇見你》IU 90年代婚紗照！網友：想到了我媽

《苦盡柑來遇見你》迎來大結局，每一位演員都以精湛的演技感染觀眾，細膩的情感激發大家的共鳴，看得所有人直呼「每集必哭」！

IU在劇裡一人分飾兩角，既是年輕的媽媽愛純，也是女兒金明。 金明結婚時所穿的簡約缎面婚紗搭配復古蓬蓬袖、珍珠配飾，妝容偏自然裸色系，完美營造出90年代的風格。



韓國網友評論：

1. 墊肩和妝容，彷彿看到了媽媽的結婚照

2. 要哭了

3. 想到了我爸媽的婚紗照，尤其是這件婚紗

4. 我還以為是我媽

5. 這個場景裡的IU實在太美了，整個外景戲都很美，採光、角度、妝容、婚紗等等，每一個細節都很完美

6. 很適合她

7. 非常符合那個年代，我家所有90年代結婚的親戚全都穿的這類婚紗

8. 金明的嘴角和寬植一模一樣

9. 我媽和金明同歲，婚紗很相似，尤其是墊肩

10. 全家福照片太美了

11. 很考究的造型

12. 那個年代就是這種妝容

13. 新娘妝一模一樣

14. 從《德魯納酒店》我就發現了，她很適合濃妝

15. 連這些都能完美消化的IU，真的美到爆

16. 更強調唇形和口紅顏色，完全就是媽媽的婚紗照

17. 和我媽結婚時的妝容一模一樣，IU適合到令人震驚，非常美，完全不土

18. 造型其實很土，但是為什麼在她身上就那麼美

19. 我感覺IU適合一切妝容和一切髮型

20. 我爸媽88年結婚的，造型很類似，80年代後期到90年代中，流行趨勢差不多啊

21. 媽媽穿了粉色韓服

22. 和1966年出生的我媽的婚紗照一模一樣

23. 她好適合這類誇張的妝容和誇張的婚紗，自然光絕美

原文：https://theqoo.net/square/3672820365

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