【韓網熱門】金秀賢拍「透視內衣」影片傳給金賽綸，讚模特身材火辣：「該如何效仿呢？」同行友人爆敏感詞

昨晚YTR「橫豎研究所」公開了金秀賢傳給金賽綸的一隻影片，表示這是他們持有的多個影片中尺度最小的一個。 金秀賢2019年11月1日從巴黎寄給金賽綸的明信片中自稱「YouTuber金巴黎」，影片中也如此自稱，不確定兩件事是否同一時間。

影片疑似由金秀賢親自拍攝，他將鏡頭對準穿著透視內衣的櫥窗模特，說：「我是金YouTuber，現在來到內褲和胸罩面前。 這個... 有點... 太... 那個... 沒有這種東西吧？」同行友人說：「透視裝嗎？ 韓國有的。」金秀賢：「不是，我是說沒有這種身材。 這樣的比例，這樣的氣場，該如何效仿呢？」



這時友人突然說：「那個，yoo do！yoo do！照片！yoo do！」金秀賢：「哎？ 我們來看一下。」金秀賢移動鏡頭對準後方的內衣模特照片，友人：「我刪除了一些，哈哈。」金秀賢：「可以理解，畢竟要守護模特，對吧？」（根據情境和發音推測，友人說的應該是「乳頭（유두）」）

金秀賢：「剛剛身後走過一對父女，女兒用非常驚訝的表情看我們。我跟她對視到了，現在一點都不覺得丟人。 現在我們要回酒店了，謝謝。」

韓國網友認為，金秀賢傳這樣的影片給金賽綸，是在暗示她做好身材管理、將來穿這樣的衣服。



김수현이 김새론에게 보낸 동영상...란제리 마네킹을 촬영하면서 '지금 팬티와 브래지어를 보고있다' '한국에는 시스루는 있지만 이런 몸매를 가진 여자는 없다' '뒤에 있는 모델 사진 유두를 봐야겠다' 고 떠드는 영상입니다. 몸매관리를 해라 이런 옷을 입어달라고 가스라이팅하는 의도로 보이네요 pic.twitter.com/0DYcn3ZJvo — 반올 (@SobangToe) March 27, 2025

韓國網友評論：

1. 好惡心，要吐了... 真的超越想像

2. 好像變態、瘋子

3. 我的眼睛！我的耳朵！

4. 這是對金賽綸手機做數位鑑識發現的嗎？ 好低級的語氣和對話...

5. 就算女友是成年人，一般人也不會傳這種影片吧。 那傢伙真是垃圾，從他和朋友一起拍內褲照片的時候就該看出來了，果然物以類聚。

6. 我四十多歲，如果男友傳這種東西給我，我肯定破口大罵。 你是想對未成年這樣嗎？ （*此處「未成年」只是單純搬運韓網留言）

7. 2019年金賽綸其實20歲了... 不是為金秀賢護航，只是應該更正為「傳給高中生」

8. 對小孩講這些話，完全沒有負罪感和羞恥感嗎...

9. 心疼從未成年開始就暴露在這些不雅言論中的金賽綸ᅮᅮᅮ

10. 讓小孩效仿只穿內衣的模特？？ 是我的耳朵不對勁嗎？

11. 這就是誘導行為吧，意思是「我喜歡這種，希望妳能穿給我看」。 希望公開金秀賢手機。

12. 這種人裝純真、裝懵懂，還演過清純男主角，真是太荒唐了

13. 形象包裝做得真好啊

14. 金秀賢的演技真的太厲害了，簡直是神降級的演技。 裝純、裝天真的樣子演得太好了。

15. 這只是冰山一角，在外人看不到的地方活得該有多麼混亂呢

16. 擁有那樣的人氣和財富，為什麼要那樣生活呢...

17. 講話的水平低俗又骯髒，那時候他已經是頂級明星了，結果還是這副德性

18. 最惡心的是即便被曝光這麼多，他也不道歉不承認，只想著如何脫身... 根本不是人啊

19. 演員生涯真的結束了。 一直以來都只飾演帥氣的角色，現在該怎麼辦呢

20. 暈kkkk應該無法東山再起了吧，這都是什麼啊，C8

出處：https://theqoo.net/hot/3668603373，https://theqoo.net/hot/3668570627，https://theqoo.net/hot/3668564850

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