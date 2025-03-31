K-POP史上最貴誤會？ NEWJEANS錯失格萊美獲獎製作人神級合作，父母理解錯了

若NEWJEANS未和ADOR鬧僵，團隊將迎來與世界頂尖製作人的合作。

日前theqoo上有網友爆料了NEWJEANS和ADOR的假處分過程中公開的「2025年NEWJEANS活動企劃案」引發熱議。 公司原計畫於2025年為NEWJEANS推出正規專輯，並同步啟動全球粉絲見面會及世界巡演，同時已擬定與多位國際知名音樂人合作的提案。



有網友爆料稱，早在2024年1月，HYBE高層方時赫曾試圖為NEWJEANS牽線格萊美獲獎製作人Mark Ronson，並在與成員父母的會議中提到「原本需要一年半時間邀請，但會爭取更快促成」。 然而，部份家長將此解讀為「需雪藏一年半」，進而對公司的安排產生強烈不滿。 Mark Ronson作為曾與Lady Gaga、Amy Winehouse、Bruno Mars等巨星合作的王牌製作人，其參與無疑能為NEWJEANS的國際影響力加碼，但溝通中的資訊偏差卻導致信任危機。 而除了Mark Ronson之外，Sean Garrett、London on da Track、Greg Kurstin等全球頂尖音樂人也全在邀請之列。



事件曝光後，網友意見兩極：一方認為公司未能清晰傳達合作規劃，導致成員發展受阻; 另一方則質疑家長過度干預職業決策。 而此前NEWJEans成員Minji更換「辭職梗圖」頭像、Hanni修改簡介等舉動，也被視為解約決心的信號。

NEWJEANS的未來動向，仍是全球樂迷關注的焦點。

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