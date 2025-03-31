「白袍恶魔」诞生：朴恩斌从自闭律师到「黑医」的180度蜕变！「禹英禑」有多可爱，《狂医魔徒》里的「郑世玉」就有多癫狂

Disney+原创暗黑医疗剧《狂医魔徒》19日强势登陆全球，主演朴恩斌以颠覆性演技诠释双面「影子医生」，首播即登顶韩国Disney+综合榜冠军，更横扫台、日、香港等地区排行榜前五，预告年度爆款诞生。

继《非常律师禹英禑》温暖形象后，朴恩斌撕碎「国民治愈系」标签，化身游走道德边缘的天才医生「郑世玉」，带来强烈的冲击感。 白天是社区药局的温和药剂师，夜晚则化身地下手术室的「暗黑操刀者」，做非法手术。

朴恩斌的精湛演技大放异彩。 她以独特的方式重新诠释了角色的冲动本能，透过细腻的情绪转换与层次分明的节奏控制，让观众更加沉浸在剧情中。她透过眼神诠释了多种情绪：对手术的执著、对德熙的愤怒、被吊销医师执照后的失落感，以及面对众人时的不屑与厌恶，将角色的内心情感刻画得入木三分。



与她过去作品中清纯可爱的形象截然不同，这次朴恩斌散发出独特且冷冽的气场。 她以低沉的语调、犀利的眼神与果断的动作，成功塑造出充满野性魅力且带有冷酷气息的世玉。 教科书级的演技看得观众惊呼：「这根本不是朴恩斌！」 人物角色的复杂性在首两集即爆发：面对恩师崔德熙（薛景求 饰）六年后逼迫自己为其开颅手术时，她从瞳孔震颤到嘴角抽搐的微表情，将屈辱、恐惧与复仇欲交织成令人战栗的表演。 首集结尾，世玉将手术刀抵住崔德熙太阳穴的经典镜头，两人对视中迸发的恨意与依存感，被观众形容为「用眼神发射的核弹」。



在日前举行的制作发表会上，朴恩斌自信表示：「这次我将展现一个彻底疯狂的角色，希望大家关注她到底会疯狂到何时。 这对我来说像是一段全新的生命旅程，我在本能与五感全开的状态下演绎世玉。 当我在演戏时发现连自己都不知道的一面时，心想『这就是世玉的脸』，希望观众能看得开心。」谈到准备过程，朴恩斌表示：「由於我主修心理学，因此对这类人格有一定了解。 我参考了相关症状资料，思考『这类人会有哪些特徵』，并将其具象化到角色中。」



从《恋慕》的男装君王到《非常律师禹英禑》的自闭律师，朴恩斌此次「毁灭式转型」验证其「剧抛脸」实力。

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