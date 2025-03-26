金秀賢3月底臺灣高雄見面會相關活動宣布取消、傳違約金上看韓幣13億元

因自身爭論不斷，演員金秀賢原定3月30日將在臺灣高雄進行的櫻花季相關粉絲見面會活動，本堅持照常舉辦，讓全球的記者們都打算飛來臺採訪他，不過本活動已於3月25日傍晚宣佈取消。不過金秀賢所屬公司主張僅是「活動延期」。



3月25日傍晚活動主辦方便利商店品牌透過官方的SNS宣佈演員金秀賢的粉絲見面會將取消。主辦方表示，3月30日原定舉行的活動，因演員金秀賢的行程調整而無法參與。已出售的票券可全額處理退票，不便之處也請大家諒解。金秀賢原本計畫在3月30日將於高雄櫻花季活動登場，以粉絲見面會的形式與粉絲們共度40多分鐘的時光。



金秀賢被指稱與已故藝人金賽綸在未成年的時期即開始交往，而衍生出一連串的爭論，歷時了兩三周的時間依舊未能平息爭論，導致金秀賢正在代言中的許多商品紛紛與他切割，拍攝中的戲劇作品也難以問世，僅有臺灣這場3月30日的活動宣布照常進行，因此引發臺灣與韓國，甚至全球的媒體高度關注，紛紛計畫來臺採訪。不過就在3月25日傍晚本活動已宣布取消。



而為何在這時間才宣布活動取消？業界指出若該活動被取消，金秀賢公司將負擔約13億韓元以上的違約金，但26日金秀賢所屬公司表示，該見面會因為安全考量而必須延遲舉辦，堅持活動並未取消而是「延期辦理」。金秀賢與已故金賽綸過往的戀情受到矚目，也隨著某YT頻道的爆料而越演越烈，雙方爭議不斷，至今仍持續延燒中，但金秀賢的演員生涯因此受到重大打擊是不爭的事實。

【最新消息】

26日上午，金秀賢的經紀公司Goldmedalist表示：「因爲安全原因，金秀賢的臺灣品牌活動行程被推遲。雖然之後的行程還沒有確定，但是說明不是取消，而是延期。」

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