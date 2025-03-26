《爸爸！我們去哪裡？》尹侯＆宋智雅時隔多年再重逢！從10年朋友到曖昧男女？見面充滿粉紅泡泡

24日，ENA《我孩子的私生活》公開第14集先公開，10多年前通過《爸爸！我們去哪裡？》受到國民喜愛的尹侯（尹厚）和宋智雅展現粉紅色的氛圍，讓觀眾們期待不已。

影片中，宋智雅表示：「我是來見曖昧男的，好久沒見面了，非常激動。」另一邊出現的男子則表示：「有點緊張！」對於與宋智雅的見面掩飾不住喜悅之情。而他的真實身份正是小時候和宋智雅一起出演過《爸爸！我們去哪裡？》的尹侯。



出現在宋智雅等待的地方尹侯，小心翼翼地拍著她的胳膊說：「你好！」然後感嘆道：「你怎麼變得這麼漂亮？」宋智雅害羞地笑著說：「我今天認真打扮了。」他們在餐廳也延續微妙的氣氛，宋智雅提到尹侯凌晨發來極光的照片，尹侯說：「我真的很想讓你看到。」宋智雅問他給幾個人打了電話？尹侯：「媽媽、爸爸、奶奶、爺爺說完後，直接打電話給你了。」



當宋智雅問道：「爲什麼（以前）對我這麼好？」時，尹侯用雙手捂著頭說：「可能因為喜歡你。」宋智雅聽到也害羞地微笑，散發出粉紅色的氣流。

孩子們都好好長大了，好期待這集播出！預告一公開，也立即引發熱烈討論，韓網友：「孩子們什麼時候長這麼大了」、「心滿意足地微笑」、「孩子們說話怎麼這麼好聽ㅠㅠ謝謝你們好好長大」、「孩子們什麼時候長這麼大了，看預告好像俊秀也出來了，好期待啊」、「侯不管是過去還是現在，說話都這麼好聽啊」、「青梅竹馬這樣真好」、「我們侯還是很會說話的，智雅也長得很漂亮」、「怎麼辦～怎麼辦～太可愛了」等等。

2006年出生的尹侯和2007年出生的宋智雅，在2013年與爸爸尹敏洙、宋鍾國一起出演《爸爸！我們去哪裡？》，受到很多人的喜愛。尹侯去年從仁川Chadwick松島國際學校畢業後，正在美國北卡羅來納大學就讀，宋智雅是高爾夫希望之星，去年在《第38屆京畿道綜合錦標賽》上獲得第3名。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞