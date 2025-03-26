金秀贤3月底台湾高雄见面会相关活动宣布取消、传违约金上看韩币13亿元

因自身争论不断，演员金秀贤原定3月30日将在台湾高雄进行的樱花季相关粉丝见面会活动，本坚持照常举办，让全球的记者们都打算飞来台采访他，不过本活动已於3月25日傍晚宣布取消。不过金秀贤所属公司主张仅是「活动延期」。



3月25日傍晚活动主办方便利商店品牌透过官方的SNS宣布演员金秀贤的粉丝见面会将取消。主办方表示，3月30日原定举行的活动，因演员金秀贤的行程调整而无法参与。已出售的票券可全额处理退票，不便之处也请大家谅解。金秀贤原本计画在3月30日将於高雄樱花季活动登场，以粉丝见面会的形式与粉丝们共度40多分钟的时光。



金秀贤被指称与已故艺人金赛纶在未成年的时期即开始交往，而衍生出一连串的争论，历时了两三周的时间依旧未能平息争论，导致金秀贤正在代言中的许多商品纷纷与他切割，拍摄中的戏剧作品也难以问世，仅有台湾这场3月30日的活动宣布照常进行，因此引发台湾与韩国，甚至全球的媒体高度关注，纷纷计画来台采访。不过就在3月25日傍晚本活动已宣布取消。



而为何在这时间才宣布活动取消？业界指出若该活动被取消，金秀贤公司将负担约13亿韩元以上的违约金，但26日金秀贤所属公司表示，该见面会因为安全考量而必须延迟举办，坚持活动并未取消而是「延期办理」。金秀贤与已故金赛纶过往的恋情受到瞩目，也随著某YT频道的爆料而越演越烈，双方争议不断，至今仍持续延烧中，但金秀贤的演员生涯因此受到重大打击是不争的事实。

【最新消息】

26日上午，金秀贤的经纪公司Goldmedalist表示：「因爲安全原因，金秀贤的台湾品牌活动行程被推迟。虽然之后的行程还没有确定，但是说明不是取消，而是延期。」

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