「眼鏡光洙」崔丹尼爾成《Running Man》新租借成員！超呆萌無厘頭還加入多角戀

崔丹尼爾自1月和全昭旻一同到《Running Man》，還有3月和金雅永再次登《Running Man》以來，呆萌、無厘頭的性格非常受歡迎，《Running Man》正式宣布他成為最新租借成員！

昨（24）日有韓媒率先報導崔丹尼爾將以租借成員身分加入《Running Man》，是繼姜勳和池睿恩後的第三名（池睿恩目前已轉固定成員），‎「租借成員」最初是金鍾國和製作單位一同發想，參考足球界租借制度（loan），不必永久固定，不定時上節目參與即可，不會對雙方造成負擔。



今（25）日《Running Man》官方正式宣布崔丹尼爾以租借成員加入，製作單位準備了歡迎會。崔亨仁（崔馨仁）PD形容崔丹尼爾「外表乾淨俐落，但非常黑洞，比成員們都還要愛說話」，透露崔丹尼爾以租借成員首次錄影就和成員們毫無違和地融合，望大家期待他的表現。



回顧崔丹尼爾兩次登《Running Man》，今年1月19日集數，他和全昭旻一同做客，首次出現便展現非凡綜藝感。第二次是本月2日攜手金雅永，無厘頭程度更上層樓……事蹟如下：

一、講話直白無厘頭

兩集下來，大家對他印象最深的一句話，可能是他頻頻對池睿恩稱讚「你真的很高耶」！



他還對劉在錫說過喜歡他老節目玩「空空噠」遊戲，說很搞笑（因為劉在錫老是輸）：「所以今天想看你被懲罰。」劉在錫很無言：「崔丹尼爾真的莫名地惹人生氣耶……」



二、綜藝菜鳥極開朗又單純

極開朗總是掛著笑容也是崔丹尼爾的特色，無論遭遇什麼狀況。是綜藝菜鳥又單純的他很好騙，差點被成員們誆騙來結束要給錢，幸好他聽了池錫辰的秒懂，開朗笑說：「聽他一講就覺得是騙人的耶！」



但！他完全沒懂全昭旻和梁世燦的Love Line怎麼回事，一度真摯地問：「你們兩個交往過嗎？」



他大方自爆數學很爛只考四分，他在拼音上好像也有些問題(?)，儲存金雅永的電話號碼寫「《Running Man》《SNS》金雅永」，制式化地在姓名前面加作品就算了，還把《SNL Korea》拼成「SNS」，笑倒成員和觀眾！



三、肢體搞笑

初登場就讓內褲見人，馬上展現李光洙以前常做的事。他還可以把眼鏡戴反，讓大家一度懷疑他是故意的還是真的那麼呆萌。崔丹尼爾自此被製作單位封為「眼鏡光洙」，肢體搞笑確實很有光洙的潛力！



四、承接(?)三角戀還製造四角戀

原本他還不解全昭旻、梁世燦和池睿恩的三角戀，結果二度到訪反倒幫自己牽線了！？他又不斷注意池睿恩的身高，加上金雅永告白理想型是他，金雅永也不忘自己和梁世燦還有Love Line……經過一段糾葛(?)，四角戀成形！



網友評價崔丹尼爾「有著聰明的外表，嘴巴說出來的話卻都像李光洙的台詞」、「崔丹尼爾為什麼那麼執著身高，一直跟池睿恩說身高太搞笑了」、「崔丹尼爾做客都很好看」、「崔丹尼爾真搞笑，像諧星一樣」、「眼神很清澈，越來越像小孩子了」……等等。

▼崔丹尼爾《Running Man》相關合輯



崔丹尼爾擔任《Running Man》租借成員後首次錄影的集數，將在下月4月6日播出，網友都表示非常期待！



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