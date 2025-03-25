「眼镜光洙」崔丹尼尔成《Running Man》新租借成员！超呆萌无厘头还加入多角恋

崔丹尼尔自1月和全昭旻一同到《Running Man》，还有3月和金雅永再次登《Running Man》以来，呆萌、无厘头的性格非常受欢迎，《Running Man》正式宣布他成为最新租借成员！

昨（24）日有韩媒率先报导崔丹尼尔将以租借成员身分加入《Running Man》，是继姜勋和池睿恩后的第三名（池睿恩目前已转固定成员），‎「租借成员」最初是金钟国和制作单位一同发想，参考足球界租借制度（loan），不必永久固定，不定时上节目参与即可，不会对双方造成负担。



今（25）日《Running Man》官方正式宣布崔丹尼尔以租借成员加入，制作单位准备了欢迎会。崔亨仁（崔馨仁）PD形容崔丹尼尔「外表干净俐落，但非常黑洞，比成员们都还要爱说话」，透露崔丹尼尔以租借成员首次录影就和成员们毫无违和地融合，望大家期待他的表现。



回顾崔丹尼尔两次登《Running Man》，今年1月19日集数，他和全昭旻一同做客，首次出现便展现非凡综艺感。第二次是本月2日携手金雅永，无厘头程度更上层楼……事迹如下：

一、讲话直白无厘头

两集下来，大家对他印象最深的一句话，可能是他频频对池睿恩称赞「你真的很高耶」！



他还对刘在锡说过喜欢他老节目玩「空空哒」游戏，说很搞笑（因为刘在锡老是输）：「所以今天想看你被惩罚。」刘在锡很无言：「崔丹尼尔真的莫名地惹人生气耶……」



二、综艺菜鸟极开朗又单纯

极开朗总是挂著笑容也是崔丹尼尔的特色，无论遭遇什么状况。是综艺菜鸟又单纯的他很好骗，差点被成员们诓骗来结束要给钱，幸好他听了池锡辰的秒懂，开朗笑说：「听他一讲就觉得是骗人的耶！」



但！他完全没懂全昭旻和梁世灿的Love Line怎么回事，一度真挚地问：「你们两个交往过吗？」



他大方自爆数学很烂只考四分，他在拼音上好像也有些问题(?)，储存金雅永的电话号码写「《Running Man》《SNS》金雅永」，制式化地在姓名前面加作品就算了，还把《SNL Korea》拼成「SNS」，笑倒成员和观众！



三、肢体搞笑

初登场就让内裤见人，马上展现李光洙以前常做的事。他还可以把眼镜戴反，让大家一度怀疑他是故意的还是真的那么呆萌。崔丹尼尔自此被制作单位封为「眼镜光洙」，肢体搞笑确实很有光洙的潜力！



四、承接(?)三角恋还制造四角恋

原本他还不解全昭旻、梁世灿和池睿恩的三角恋，结果二度到访反倒帮自己牵线了！？他又不断注意池睿恩的身高，加上金雅永告白理想型是他，金雅永也不忘自己和梁世灿还有Love Line……经过一段纠葛(?)，四角恋成形！



网友评价崔丹尼尔「有著聪明的外表，嘴巴说出来的话却都像李光洙的台词」、「崔丹尼尔为什么那么执著身高，一直跟池睿恩说身高太搞笑了」、「崔丹尼尔做客都很好看」、「崔丹尼尔真搞笑，像谐星一样」、「眼神很清澈，越来越像小孩子了」……等等。

▼崔丹尼尔《Running Man》相关合辑



崔丹尼尔担任《Running Man》租借成员后首次录影的集数，将在下月4月6日播出，网友都表示非常期待！



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