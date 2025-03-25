《苦盡柑來遇見你》朴寶劍戲份不足太可惜！自認與劇中梁寬植有70％相似度～

本週即將送上最終4集的電視劇《苦盡柑來遇見你》，日前許多觀眾們因朴寶劍僅出演前面8集左右而感覺相當惋惜，朴寶劍也在日前訪談中表達了自己對於「寬植」這個角色的喜愛。

收看《苦盡柑來遇見你》觀眾們也都了解，這部作品是描述濟州島上的愛純與寬植一生的故事，透過這部作品能傳達給大家許多溫暖的安慰，朴寶劍也表示自己很開心能夠一起參與這部作品，也感謝觀眾們對此作品的喜愛。



而播出到一半的集數就已在劇中消失的朴寶劍，戲份也是觀眾們覺得可惜的部分，朴寶劍表示，非常感謝觀眾們喜愛寬植並且想念他，他讀了作家的作品後就覺得非常棒，很希望能參與演出，希望自己的作品生涯中也有這一個角色存在，不僅是他本人，劇中所出現的所有前輩演員們，每一位都是主角，希望這部作品能夠溫暖到最後一刻，讓大家心中都開出美麗的花朵。



朴寶劍所飾演的寬植相當受到觀眾們的喜愛，他表示自己在理解這角色以及表現上並沒有太大的困難，導演提到寬植擅長運動，所以看起來應該要壯碩些，所以朴寶劍也因此增重了4到5公斤，努力滿足視覺上的呈現。朴寶劍認為寬植這個人物真的是很帥氣，也沒有那麼非現實感，而是在我們的生活中應該可能遇過一次的人物。



很多人會覺得寬植很被動，但是他從小時候開始就默默地表現著，譬如送上花髮夾、默默無語地送上黃魚，讓人思考著「真希望我也有這樣的朋友」「真希望我也成為這樣的人」「因為年紀漸長，真希望有像這樣的老公人選，可靠的好伴侶」。朴寶劍覺得自己與梁寬植的相似度有70％，愛著自己的家人，守護愛人的心意，以及表現出愛著一個人的心情，雖然看起來並沒有積極地用言語表現出來，不過朴寶劍覺得自己應該會找更多機會表達自己。



朴寶劍也選出自己的名台詞就是「她的高麗菜很甜」，這也是朴寶劍在本劇中初次登場的轉身第一個鏡頭，他認為這句話就包含了寬植對愛純的所有支持與包容，呵護著她並且照顧著她的心意。

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