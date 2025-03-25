韓流女神自責這件事！安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙追加一日店長

全新韓國啦啦隊2S安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo躍升歌手大成功！聽聞粉絲買不到專輯…四美自責決定「加班」，見面會外追加快閃店及一日店長。安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo首次合體，甜喊「將帶來最精彩的舞台。

全新成立的韓國啦啦隊女團「2S」安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo的首張專輯《HOW2 HOW2》日前於3/17推出，當天一上架便締造佳績秒殺完售，親身感受粉絲熱烈支持，讓2S又驚又喜，無不為自己多了「歌手」的新身份注入一劑強心針，超寵粉有名的她們，這幾天看到不少粉絲扼腕哭喊沒買到，甚至還有粉絲沮喪表示「原來是我運氣不好…都是我的錯！」，一席話讓安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo頗自責，心疼不已的她們，主動請求經紀公司能追加專輯數量，並開放線上與線下的重新購買，希望讓這些失落的粉絲重拾開朗好心情，而她們也表態願意「加班」，除了原訂兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會外，也將加碼舉辦「一日店長」活動！



「HOW2SPECIAL」快閃店，將在3/26至3/30共計五天，於三創Clapper Studio的1樓戶外廣場（台北市中正區市民大道三段2號）舉行，現場將會設置見面會相關周邊商品和《HOW2 HOW2》專輯的販售。粉絲只要在快閃店或線上商店有購買見面會周邊商品（需包含至少一張專輯），只要購滿NT.2500元即可獲得一張抽獎卷，線上購物的朋友們需要到快閃店兌換，可以自行挑選參與日期，每場「一日店長」活動將抽出50名幸運粉絲，可以在當天出席的安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo中，其中一位成員進行「一對一」交流、握手、選三件周邊商品簽名，不光如此，還有「情侶合照」等福利，做好做滿將寵粉心意拉至101％最大值。「一日店長活動」將分兩天舉行，每場將各有兩位成員出席擔任一日店長，趙娟週與南珉貞出席時間為3/27（四）18：00至21：00，安芝儇朴與旻曙Mingo則是3/30（日）15：00至18：00。



安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo四美首次正式合體就是獻給粉絲！即將於3/28（五）同樣在三創5樓舉行的2S首場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，兩場門票均在三分鐘內完售，2S也在此特別甜喊預告：「兩場活動我們會帶來最精彩的舞台，敬請大家期待！」，目前全心進入準備期的她們，也正努力學習更多的中文要與粉絲做更多的聊天互動。



[專輯追加購買] 線上銷售及客服：Dalnara Shop（月星球）

https://dalnarashop.com.tw/pages/2s

一日店長小型粉絲見面會活動，相關內容請詳見2S官方帳號說明：

https://www.instagram.com/2s_enter_tw/

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