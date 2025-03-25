韩流女神自责这件事！安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙追加一日店长

全新韩国啦啦队2S安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo跃升歌手大成功！听闻粉丝买不到专辑…四美自责决定「加班」，见面会外追加快闪店及一日店长。安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo首次合体，甜喊「将带来最精彩的舞台。

全新成立的韩国啦啦队女团「2S」安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo的首张专辑《HOW2 HOW2》日前於3/17推出，当天一上架便缔造佳绩秒杀完售，亲身感受粉丝热烈支持，让2S又惊又喜，无不为自己多了「歌手」的新身份注入一剂强心针，超宠粉有名的她们，这几天看到不少粉丝扼腕哭喊没买到，甚至还有粉丝沮丧表示「原来是我运气不好…都是我的错！」，一席话让安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo颇自责，心疼不已的她们，主动请求经纪公司能追加专辑数量，并开放线上与线下的重新购买，希望让这些失落的粉丝重拾开朗好心情，而她们也表态愿意「加班」，除了原订两场「HOW 2 SPECIAL」粉丝见面会外，也将加码举办「一日店长」活动！



「HOW2SPECIAL」快闪店，将在3/26至3/30共计五天，於三创Clapper Studio的1楼户外广场（台北市中正区市民大道三段2号）举行，现场将会设置见面会相关周边商品和《HOW2 HOW2》专辑的贩售。粉丝只要在快闪店或线上商店有购买见面会周边商品（需包含至少一张专辑），只要购满NT.2500元即可获得一张抽奖卷，线上购物的朋友们需要到快闪店兑换，可以自行挑选参与日期，每场「一日店长」活动将抽出50名幸运粉丝，可以在当天出席的安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo中，其中一位成员进行「一对一」交流、握手、选三件周边商品签名，不光如此，还有「情侣合照」等福利，做好做满将宠粉心意拉至101％最大值。「一日店长活动」将分两天举行，每场将各有两位成员出席担任一日店长，赵娟周与南珉贞出席时间为3/27（四）18：00至21：00，安芝儇朴与旻曙Mingo则是3/30（日）15：00至18：00。



安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo四美首次正式合体就是献给粉丝！即将於3/28（五）同样在三创5楼举行的2S首场「HOW 2 SPECIAL」粉丝见面会，两场门票均在三分钟内完售，2S也在此特别甜喊预告：「两场活动我们会带来最精彩的舞台，敬请大家期待！」，目前全心进入准备期的她们，也正努力学习更多的中文要与粉丝做更多的聊天互动。



[专辑追加购买] 线上销售及客服：Dalnara Shop（月星球）

https://dalnarashop.com.tw/pages/2s

一日店长小型粉丝见面会活动，相关内容请详见2S官方帐号说明：

https://www.instagram.com/2s_enter_tw/

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