《苦盡柑來遇見你》朴寶劍演技大爆發！純愛、木訥、堅韌、克制......一個人身上怎麼會有這麼多特質
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《苦盡柑來遇見你》朴寶劍演技大爆發！純愛、木訥、堅韌、克制......一個人身上怎麼會有這麼多特質

明星   2025年3月24日   星期一09:20   Tracy  

（封面圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》）

《苦盡柑來遇見你》中朴寶劍的演技再一次驚艷了觀眾，擁有帥氣顏值的他有著與顏值超匹配的表演功底！

《苦盡柑來遇見你》以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純和寬植一生的故事。 朴寶劍就在劇中扮演了少年後期至青年時期的寬植，一個木訥卻熾熱的純愛型角色，他對青梅竹馬的妻子愛純（IU 飾）的守護跨越數十年，朴寶劍通過細膩的演技展現了人物的成長變化，深深打動了觀眾。
（圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》）

從第二幕開始，朴寶劍的戲份佔據了主線。 劇中多場關鍵戲份凸顯了朴寶劍的表演爆發力。 例如，寬植為挽回愛純跳海游回濟州島的片段，朴寶劍將角色的執著與赤誠演繹得極具感染力，被觀眾稱為「純愛天花板」。 面對家庭困境時，他既要扛起生計壓力，又需平衡對妻子的尊重，這種複雜心理通過眼神與台詞的節奏把控得以自然流露。 告白時的結巴、耳尖泛紅，被戳穿小心思時的急躁、克制的肢體語言等等都在訴說著「寬植」內心的起伏，映射出了角色的內斂情深，誰都會被當愛純為保護女兒掀桌反抗時，寬植堅定回應「妳可以掀桌，我會收拾」這句堅定的回應感染到吧，朴寶劍以平靜卻有力的聲音傳遞出角色對妻子無條件的支持。 他不僅是一個全心全意投入愛情的「純愛戰士」，更成長為為家庭奮鬥的堅強支柱，既有傳統大家長的責任感，更有對女性的尊重和支持。
（圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》）

同時寬植並不總是堅韌如石，在命運的殘酷面前終於崩潰時，他也會撕心裂肺得哭泣，尤其是當幼子東明意外去世，寬植無法抑制痛苦、悲痛欲絕地跪倒在地的那一幕，真實地展現了一位失去孩子的父親那份無法言喻的悲傷，令無數觀眾潸然淚下。

（圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》） （圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》）

朴寶劍通過表情、語調等細節，將寬植的成長軌跡塑造得極具說服力——即便隨著歲月沉澱變得更加堅定，他仍然保持著溫暖、純真的愛情本質，讓觀眾完全沉浸在劇情之中。 他不僅塑造了一位充滿愛意的丈夫，也呈現出一個在生活挑戰中不斷成長、背負家庭責任的男人形象。

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