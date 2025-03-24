《苦盡柑來遇見你》朴寶劍演技大爆發！純愛、木訥、堅韌、克制......一個人身上怎麼會有這麼多特質

《苦盡柑來遇見你》中朴寶劍的演技再一次驚艷了觀眾，擁有帥氣顏值的他有著與顏值超匹配的表演功底！

《苦盡柑來遇見你》以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純和寬植一生的故事。 朴寶劍就在劇中扮演了少年後期至青年時期的寬植，一個木訥卻熾熱的純愛型角色，他對青梅竹馬的妻子愛純（IU 飾）的守護跨越數十年，朴寶劍通過細膩的演技展現了人物的成長變化，深深打動了觀眾。



從第二幕開始，朴寶劍的戲份佔據了主線。 劇中多場關鍵戲份凸顯了朴寶劍的表演爆發力。 例如，寬植為挽回愛純跳海游回濟州島的片段，朴寶劍將角色的執著與赤誠演繹得極具感染力，被觀眾稱為「純愛天花板」。 面對家庭困境時，他既要扛起生計壓力，又需平衡對妻子的尊重，這種複雜心理通過眼神與台詞的節奏把控得以自然流露。 告白時的結巴、耳尖泛紅，被戳穿小心思時的急躁、克制的肢體語言等等都在訴說著「寬植」內心的起伏，映射出了角色的內斂情深，誰都會被當愛純為保護女兒掀桌反抗時，寬植堅定回應「妳可以掀桌，我會收拾」這句堅定的回應感染到吧，朴寶劍以平靜卻有力的聲音傳遞出角色對妻子無條件的支持。 他不僅是一個全心全意投入愛情的「純愛戰士」，更成長為為家庭奮鬥的堅強支柱，既有傳統大家長的責任感，更有對女性的尊重和支持。



하나뿐인 딸이 자전거 타는 게 소원이라고 눈물 똑똑 흘리는 엄마 오애순.. 마음 아파서 미치겠어



나 금명이 자전거는 꼭 탔으면 좋겠어

자전거도 못타면 아궁이 앞에서만 살다 죽는거야

난 금명이는 다 했으면 좋겠어

난 우리 금명이가 상 차리는 사람 되지말고

상을 막 다 엎고 살았으면 좋겠어 pic.twitter.com/BS3CK2HDM6 — 앗디 (@heyattidude) March 7, 2025

同時寬植並不總是堅韌如石，在命運的殘酷面前終於崩潰時，他也會撕心裂肺得哭泣，尤其是當幼子東明意外去世，寬植無法抑制痛苦、悲痛欲絕地跪倒在地的那一幕，真實地展現了一位失去孩子的父親那份無法言喻的悲傷，令無數觀眾潸然淚下。

소리도 못 내고 속으로 우는 모습이 너무 고통스러워 보여서 이 장면 보는 내내 숨죽이고 봄.... 귀염상 애순이 자기 달라며 땡깡부리던 어린 관식이는 사라지고 감내해야 할 게 많은 아버지가 되어버렸잖아 실은 관식이도 여전히 어린데 pic.twitter.com/CPb4oZDdzy — 연 (@mxbluudxy) March 16, 2025

朴寶劍通過表情、語調等細節，將寬植的成長軌跡塑造得極具說服力——即便隨著歲月沉澱變得更加堅定，他仍然保持著溫暖、純真的愛情本質，讓觀眾完全沉浸在劇情之中。 他不僅塑造了一位充滿愛意的丈夫，也呈現出一個在生活挑戰中不斷成長、背負家庭責任的男人形象。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞