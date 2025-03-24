徐睿知「殺」會來了！睽違8年再上綜藝感嘆「來對了」，狀態滿分

女演員徐睿知時隔8年再次出演綜藝節目。

徐睿知在TV朝鮮《食客許英萬的白飯紀行》節目預告片中亮相，這是她繼2017年出演JTBC《認識的哥哥》後，時隔約8年再次參加綜藝。



節目中徐睿知與漫畫家許英萬前往江原道原州市旅行，還跳了BLACKPINK成員Jennie的《Mantra》。 此前，徐睿知在粉絲見面會上表演了這段舞蹈，相關影片已突破100萬次觀看。 她在品嘗美食時，雙眼閃亮，露出滿足的表情。 許英萬笑著問她：「怎麼一說話就笑呢？」徐睿知則表示：「真的很慶幸能上《白飯紀行》，」對久違的綜藝之行表達了滿意。



此外，徐睿知於13日通過Naver粉絲咖啡廳「睿知禮讚」上傳了一張IG留言的截圖。 一位網友留言：「姐姐，金秀賢調節戀愛狀態時，你劈腿了嗎？ 請不要讓我們失望，我剛剛在TikTok上看到了新聞。」徐睿知霸氣回應道：「親愛的『睿睿們』（對粉絲的愛稱），我也是人，真的感到很吃力、煎熬、厭倦、悲傷，甚至快要窒息了。 我忍了又忍，不由自主地回復了這條留言，但又刪除了。」她無奈地表示：「希望大家能適可而止。 我和他（金秀賢）以及他的哥哥，沒有任何關係。 我甚至不知道為什麼要解釋這件事，但今天真的感到非常鬱悶。」



此前徐睿知曾在2020年與金秀賢合作tvN電視劇《雖然是精神病但沒關係》，之後與金秀賢的堂兄所創立的經紀公司Gold Medalist簽訂專屬合約，從而捲入緋聞。 Gold Medalist也是已故演員金賽綸從2020年1月1日至2022年12月1日所屬的公司。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞