徐睿知「杀」会来了！睽违8年再上综艺感叹「来对了」，状态满分

女演员徐睿知时隔8年再次出演综艺节目。

徐睿知在TV朝鲜《食客许英万的白饭纪行》节目预告片中亮相，这是她继2017年出演JTBC《认识的哥哥》后，时隔约8年再次参加综艺。



节目中徐睿知与漫画家许英万前往江原道原州市旅行，还跳了BLACKPINK成员Jennie的《Mantra》。 此前，徐睿知在粉丝见面会上表演了这段舞蹈，相关影片已突破100万次观看。 她在品尝美食时，双眼闪亮，露出满足的表情。 许英万笑著问她：「怎么一说话就笑呢？」徐睿知则表示：「真的很庆幸能上《白饭纪行》，」对久违的综艺之行表达了满意。



此外，徐睿知於13日通过Naver粉丝咖啡厅「睿知礼赞」上传了一张IG留言的截图。 一位网友留言：「姐姐，金秀贤调节恋爱状态时，你劈腿了吗？ 请不要让我们失望，我刚刚在TikTok上看到了新闻。」徐睿知霸气回应道：「亲爱的『睿睿们』（对粉丝的爱称），我也是人，真的感到很吃力、煎熬、厌倦、悲伤，甚至快要窒息了。 我忍了又忍，不由自主地回复了这条留言，但又删除了。」她无奈地表示：「希望大家能适可而止。 我和他（金秀贤）以及他的哥哥，没有任何关系。 我甚至不知道为什么要解释这件事，但今天真的感到非常郁闷。」



此前徐睿知曾在2020年与金秀贤合作tvN电视剧《虽然是精神病但没关系》，之后与金秀贤的堂兄所创立的经纪公司Gold Medalist签订专属合约，从而卷入绯闻。 Gold Medalist也是已故演员金赛纶从2020年1月1日至2022年12月1日所属的公司。

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